Kerman Lejarraga no peleará en Bilbao por una lesión en la mano derecha

Bilbao, .- Kerman Lejarraga no peleará el próximo día 12 en el pabellón bilbaíno de La Casilla contra el francés Fouad el Massoudi debido a una lesión en la mano derecha, según ha confirmado el propio boxeador vasco a través de sus canales oficiales.

“Lo he intentado con todas mis ganas, pero estoy sufriendo mucho y finalmente los médicos me han recomendado que no pelee el día 12 si no quiero que la lesión de mi mano empeore de manera drástica”, lamenta el ‘Revólver de Morga’ en el comunicado en el que confirma su baja en este combate.

En el vídeo que acompaña al mensaje, Lejarraga señala que se lesionó la mano realizando una sesión de ‘sparring’ durante un entrenamiento y que, tras “apurar hasta el límite”, los médicos le recomendaron “parar y descansar”.

“He apurado hasta el límite, pero tengo que hacer caso por más que quiera verme con todos vosotros y vosotras en La Casilla. Estaré esa tarde allí apoyando a todos mis compañeros y disfrutando de la gran velada. Volveremos pronto, recuperados y mucho más fuertes. Eskerrik asko (gracias) por vuestro apoyo”, concluye Kerman.

Según confirmaron los organizadores, será el peso medio argentino Ismael Flores (7-0, 5 KO) el rival del El Massoudi en una velada que será la del retorno al ring del bilbaíno Andoni Gago y en la que se han programado el combate de revancha entre Saúl Luna y Rikar Urrutia II.

