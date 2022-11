Bunbury inicia la grabación de nuevo disco tras decir adiós a los escenarios

Madrid, .- El cantante español Bunbury anunció este miércoles el inicio de la grabación de un “nuevo álbum”, que sería el duodécimo LP de estudio de su carrera y el primero tras haber dicho adiós a los escenarios en los últimos meses por problemas de garganta.

“Todo a punto. Empieza la grabación. En algún estudio, en el Planeta Tierra”, escribió Bunbury en un mensaje de su perfil oficial de Twitter, que acompaña de otra imagen suya durante ese proceso de trabajo.

La noticia llega después de que, “con todo el dolor” de su corazón, Bunbury anunciara la cancelación de todos los conciertos que tenía previsto celebrar este año por causas médicas, tanto en el continente americano como en España.

“Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y lo que pensaba que iba a estar controlado está totalmente fuera de mi manos y deseos”, explicó en un comunicado en mayo.

Anticipaba así una retirada de los escenarios que tendría que haber llegado en realidad en septiembre y de la que ya se había hecho eco el pasado febrero, cuando relató que “lo que normalmente era placer y deleite se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento”, cosa que no le sucede cuando no está de gira.

Sin un diagnóstico claro y certero, Bunbury, de 55 años, determinó por ello abandonar su “actividad interpretativa, en los conciertos y tours”, no así su faceta discográfica.

En este 2022 ha publicado temas sueltos como “Esperando una señal”, la canción original de la película “El universo de Oliver”, o su colaboración junto a Mónica Naranjo “Ey!”.

En lo que se refiere a sus discos, sus últimos trabajos se remontan al EP “El Puerto”, lanzado en 2021, y a los dos LP que lanzó en 2020, “Curso de levitación intensivo” y “Posible”.

Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy (Zaragoza, 11 de agosto de 1967),1​ más conocido como Enrique Bunbury o simplemente Bunbury, es un cantante, compositor y músico español. Es reconocido por haber sido el vocalista y líder de la banda de música de rock Héroes del Silencio.

Comenzó su actividad musical durante los primeros años de la década de los 80 formando parte de Apocalipsis, Rebel Waltz, Proceso Entrópico y Zumo de Vidrio, aunque su consagración llegó siendo el vocalista y líder de la banda Héroes del Silencio, grupo musical de gran éxito y considerado por muchos una de las mejores bandas de rock en español.2​3​ Después de la ruptura del grupo en 1996, comenzó su carrera como solista al año siguiente consolidándose como una importante figura en el ámbito musical español e hispanoamericano.

La trayectoria solista del cantante a diferencia de Héroes del Silencio ha sido muy diferente en cuanto al sonido musical, manteniendo la esencia del rock, llegando a experimentar varios ritmos desde música electrónica y música árabe en los primeros tiempos, pasando por música de cabaret, rancheras, blues, flamenco y tangos,4​ hasta salsa, milongas, boleros y cumbias en uno de sus últimos trabajos donde homenajea a América Latina.5​

En la lista de “Los 250 mejores álbumes de rock iberoamericano” de la revista estadounidense Al Borde se sitúan en el puesto 81.er su álbum Flamingos, en el 154.º Pequeño y en el lugar 228.º Radical sonora, además de sus cuatro álbumes de estudio con Héroes del Silencio: Senderos de traición (n.º 5), Avalancha (n.º 35), El espíritu del vino (n.º 117) y El mar no cesa (n.º 119).6​

Enrique Bunbury también ha aparecido en la lista del número 119 de la revista Rolling Stone publicada en septiembre de 2009, como el único cantante con dos álbumes entre los diez primeros discos más influyentes de los últimos 50 años en España.7​ Los dos discos destacados fueron Senderos de traición (1990) en la segunda posición y Flamingos (2002) en novena posición.

En 2004 fue considerado como uno de los españoles más influyentes por el periódico El Mundo.8​

El apellido artístico Bunbury proviene de un personaje de La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, como él mismo ha confirmado en diversas entrevistas y en su biografía Lo demás es silencio, escrita por Pep Blay.9​

Bunbury ha colaborado en varios documentales, entre ellos destaca 72 horas… Y Valencia fue la ciudad, que narra cómo un fenómeno que situó a la ciudad de Valencia en la vanguardia social y musical de estas décadas, degeneró en la ruta del bakalao. El filme del realizador Oscar Montón, y del productor Juan Carlos García, recoge imágenes inéditas grabadas en estas discotecas para “realizar un homenaje a la noche valenciana” y acabar con el tópico de “marginalidad que se le ha adjudicado”. Asimismo ha explicado en varios trabajos su pasado con Héroes del Silencio y la relación con los integrantes de la banda. En 2020, Fernando del Val, acusó a Bunbury en su libro El método Bunbury de haber copiado versos de otros autores en sus letras sin mencionarlos adecuadamente, lo cual provocó una polémica. 10​

El 28 de febrero de 2022, mediante un comunicado compartido a través de sus redes sociales, el músico anunció su despedida de los escenarios debido a problemas de salud, aclarando que los shows programados para el transcurso del año en España y Estados Unidos serán los últimos que realizará.11​

Después de dar un par de conciertos en Nueva York y en Atlanta, el 14 de mayo del 2022, Enrique publicó en redes sociales un comunicado donde confirma la cancelación de los conciertos restantes de “El último tour” debido al mal estado de su garganta, poniendo fin a su carrera musical tras 35 años.12​

73 / 100 Funciona con Rank Math SEO

Me gusta esto: Me gusta Cargando...