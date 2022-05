Pasión,etica,visión y objetividad,son las cualidades que más resaltan del reconocido empresario del sector inmobiliario,Levi García.

Actualmente es parte de varios proyectos en desarrollo, pero los de mayor relevancia son las dos torres corporativas de World Trade Center, las dos torres con estilo hotelero Blue Mall Luxury Suites y la expansión de Blue Mall Santo Domingo, que acogerá las marcas de los diseñadores más famosos a nivel internacional,las cuatro torres se están desarrollando de manera simultánea.

No ha sido fácil lograr posicionarme en las primeras filas de un mercado tan competitivo como lo es el sector inmobiliario. “Siempre he considerado que desarrollar proyectos rentables, brindarles una asesoría honesta a mis clientes y siempre poner sus intereses por encima de los míos, han sido los pilares más importantes para llegar al nivel donde actualmente me encuentro, destaca Levi García”.

Quien quiere dejar un legado en el ámbito inmobiliario,desea que cada una de las personas con las que ha tenido el placer de trabajar, puedan disfrutar de sus inversiones inmobiliarias, y que los beneficios recibidos al invertir en sus proyectos inmobiliarios superen sus expectativas,siempre le pido a Dios que me ayude a servirle de canal de bendición a todas aquellas personas que confían en mi trabajo y en mi visión, manifiesta el exitoso desarrollador inmobiliario.