“El periodismo es un arma de doble filo, puede destruir, sesgar, decir o no la verdad, también puede ayudar a construir una nueva sociedad, creo que esta última parte debemos tomar en cuenta y tener un trabajo mucho más profesional que rige una libertad de prensa plena e irrestricta en todo el territorio boliviano.” Marcelo Elio

La Universidad Franz Tamayo, UNIFRANZ, continuo hoy lunes 9, con el ciclo de conferencias “Segundas Jornadas Estamos Al Aire 2022 – Apuntes sobre el nuevo periodismo”, celebramos el Día del Periodista Boliviano. “UNIFRANZ durante años viene realizando un trabajo que desarrolla las y los trabajadores de la prensa en el país”, expresó la directora de la carrera de periodismo la Dra. Jannette Jocobs.

Indicó la Dra. Jannette Jacobs, que agradece a las autoridades universitaria de UNIFRANZ, en especial a su Vicerrector Dr. Pedro Sáenz Muñoz, inauguró el evento a los más alto niveles académicos destacando los valores educativos de nuestra institución con relación a la importancia de estas conferencias que durante una semana tendremos en nuestra universidad UNIFRANZ, del 9 al 13 de mayo del 2022, vía virtual a partir de las 7:00pm, Facebook, YouTube y Zoom.

La Dra. Jannette Jacobs, invitó a unirse a la celebración del Día del Periodista Boliviano, a todos los estudiantes, periodistas, comunicadores y demás profesionales de las letras, como también al público en general local, nacional e internacional a la semana de conferencias que estamos celebrando en nuestra Universidad Franz Tamayo, UNIFRANZ.

La directora de la Carrera de Periodismo de UNIFRANZ, Dra. Jocobs, espera que todos los estudiantes de periodismo se conecten a partir de las 7:00pm, Facebook, YouTube y Zoom, a esta programación hoy lunes 9 comenzando a las 7:00pm, con la Dra. Cándida Díaz, directora de la Carrera Comunicación de la Universidad UTESA (Universidad Tecnológica de Santiago y la Dra. Miguelina Aurora Zabala Neris, Docente de Post Grado y Pregrado de la Universidad Católica Santo Domingo de República Dominicana.

Mañana martes 10, Día del Periodista de Bolivia, conferencia: “¿Cuál debería ser la formación de los nuevos profesionales en el campo del periodismo?”, expositor Dr. Carlos Aguasaco, Deputy Chair, Department of Interdisciplinary Arts & Sciences The City College of City University of New York (director, Departamento de Artes y Ciencias Interdisciplinarias The City College of City University of New York).

Miercoles 11, la conferencia: “Herramientas e innovación digital para periodistas”, expositora: periodista Mónica Patricia Salvatierra Soruco, jefe de redacción del grupo multimedia El Deber.

Jueves 12, la conferencia “El nuevo Periodismo digital”, expositor: Lic. Max Garcia. Academic Media and Business Consulting. www.maxgarcia.Tv de New York, Estados Unidos.

Viernes 13, clausura con la conferencia: “Libertad de Expresión en la democracia actual”, expositor: Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa.

La Dra. Jannette Jacobs, directora de la carrera de Periodismo dijo vamos a concluir el viernes 13, en grande con la presencia de todos los estudiantes, periodistas y expositores resaltando y honrando los ideales de nuestro periodista, intelectual, poeta, político y diplomático Franz Tamayo Solares, (nace en La Paz, 28 de febrero de 1879 – y muere el 29 de julio de 1956), es considerado una de las figuras centrales de la literatura boliviana del siglo XX.

Manifestó su agradecimiento fraternal al Dr. Amín Cruz., CEO presidente y fundador del Congreso Hispanoamericano de Prensa, Congreso Mundial de Prensa, Padre y embajador de la Prensa Latinoamericana, por su apoyo incondicional a los trabajos periodísticos que ha realizado con la Universidad Franz Tamayo.

“El mejor periodismo es el que se hace en equipo, con espíritu abierto y sin las restricciones que crea el espíritu de competencia y de rivalidad, propio de la empresa comercial” Dr. Javier Darío Restrepo.

Dr. Amín Cruz, PhD, diplomático, historiador, educador, periodista, escritor, CEO presidente fundador del Congreso Hispanoamericano de Prensa, Padre embajador del Periodismo Latinoamericano, residente en New York.