El vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa defendió la cercanía que muestra el presidente Luis Abinader, quien de manera constante mantiene un discurso fluido a través de sus diferentes redes sociales, en el entendido de que se trata de un manejo de acuerdo con las tendencias mundiales.

Al ser entrevistado en el programa de televisión “Encuentro Extra” que conduce el periodista Cristhian Jiménez, los sábados por Color Visión, Figueroa manifestó que la sociedad dominicana está insertada en el nuevo orden que han marcado las plataformas digitales, las cuales han acercado a los mandatarios a la población, así como la figura del presidente de la República Dominicana.

“El país tiene a un presidente cercano, comunicativo y que reacciona de manera directa, como es común ahora en el mundo producto de esa conexión de las redes sociales. Es que antes un presidente estaba distante ahora lo tenemos en la palma de la mano, porque cualquier ciudadano, puede escribirle al presidente Luis Abinader y el le responde porque es el primer servidor público de la nación”, aseguró Figueroa.

El vocero de gobierno reveló la transparencia y la forma comunicativa con la que se maneja el presidente Luis Abinader cuenta con una alta aprobación de la gente, según lo establecen investigaciones de mercado que realizan.

La agenda del presidente Abinader

Luis Abinader mantiene una agenda apretada de compromisos oficiales y parecería que la misma afectaría su salud.

Sobre el tema, Homero Figueroa expresó que los riesgos valen el beneficio porque el país tiene problemas acumulados grandes diversos. “No hay un sector del país que no tenga una deuda con la sociedad, y la única manera de vencer ese rezago es ganar el tiempo perdido, es trabajando mucho. Entonces todos los que hemos sido convocados a este cuatrienio tenemos que tener ese compromiso de entregar nuestra vida a este trabajo para completar la mejor obra”, consideró.

El funcionario dijo que debido al ritmo de trabajo que lleva el gobierno, en 18 meses tienen un récord de obras que se están realizando en todo el territorio nacional, algunas de ellas, inauguradas.

“Nosotros tenemos en proceso 485 que se están realizando desde el Ministerio de Obras Públicas, hablamos de un funcionario que como el ministro Deligne Ascensión no para de trabajar y lo hace en silencio”, sentenció.

Además citó que en otras áreas el gobierno está desarrollando una gran tarea en la construcción de hospitales, viviendas, reconstrucción de vías que contribuirán a mejorar la vida de la población.

Retos

Homero Figueroa comentó que el principal problema que enfrenta el gobierno en este momento es el relativo a la canasta familiar, debido a los altos precios de los productos luego del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

“ El principal problema es ese porque atenta contra el presupuesto familiar, un presupuesto familiar ya golpeado históricamente, sabemos que somos una sociedad que tiene un componente de vulnerabilidad. Es por eso que ante el alza de los precios

este gobierno ha sido enérgico, creativo, audaz en atacar este problema y hemos invertido una gran cantidad de dinero para mantener la estabilidad de la capacidad de consumo del pueblo dominicano. De igual modo el Gobierno ha invertido cuantiosos recursos para evitar el impacto en la población del aumento de los precios de los combustibles”, argumentó.

El vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia resaltó que la implementación de programas sociales han tenido un impacto positivo en un segmento de la población de que carece de recursos. “Se aumentó el monto que se le entrega a través de la tarjeta Supérate y de manera conjunta se está acompañando a las familias a emprender proyectos que los ayuden a salir de la pobreza”, apuntó.

Atropello a periodistas y al Defensor del Pueblo

Recientemente la Sociedad Interamericana de Prensa condenó que agentes condenó que agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre bajo la dirección de la coronela Isabelita de los Santos Pérez, despojaron de sus equipos y maltrataran a los periodistas, que acompañaron al Defensor del Pueblo, a una inspección en el Canódromo.

Sobre el tema de la libertad de prensa, Homero Figueroa expuso que el gobierno respeta la libertad de prensa

“Lo primero que hay que decir es que nosotros a diferencia de muchos países gozamos de una libertad de expresión plena y que estamos en presencia de casos aislados, no sistemáticos entonces no podría decirse que es el gobierno son instituciones que son parte del gobierno y dentro de esas instituciones personas que tal vez no han entendido el cambio de los tiempos, este es el gobierno más cercano a la prensa que hay de hecho. Cuántas veces el presidente ha invitado a los principales medios de comunicación de prensa escrita radial televisada al Palacio Nacional. El Presidente de la República cree importantísima labor de los periodistas y por eso está siempre abierto a conversar con los periodistas y además ese hecho que menciona demuestra el talante de respeto a este gobierno, porque cuál fue la reacción?. No. La rechazó y ordenó que se haga una investigación y que los que hicieron eso fueran separados de la institución”, sostuvo.