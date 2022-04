Santo Domingo, (EFE).- Decenas de personas que aseguran ser propietarios de terrenos en la provincia Peravia denunciaron que el Gobierno no les resarcido por la intervención de sus parcelas para la construcción de la circunvalación de esa provincia, además de que han ocupado las tierras sin avisarles.

“Gran parte de los propietarios de parcelas no recibieron aviso de que sus propiedades iban a ser arrasadas sin un previo acuerdo, tal como establece el decreto que usted emitió para tales fines”, dijeron los firmantes de una carta enviada al presidente Luis Abinader, copia de la cual hicieron llegar a Efe este domingo.

El grupo, que se identifica como productores de mangos, explicó al gobernante que el “peor de los males” radica en “promesas de pago incumplidas” por las autoridades.

Aseguraron que las maquinarias “arrasaron” con sus plantaciones lo que les impidió exportar los mangos y causado “pérdidas irreparables” a hombres y mujeres que ahora no pueden cumplir con sus compromisos financieros.

Explicaron que la disposición del gobernante de declarar de utilidad pública los terrenos que fueren necesarios para la construcción de la circunvalación “no autoriza” a una firma constructora a “invadir” los terrenos con el desconocimiento de sus propietarios.

La provincia Peravia es la mayor productora de mangos del país y una parte de su producción va al mercado internacional.

La circunvalación que se construye en esa demarcación está destinada a agilizar el tránsito que se desplaza a la zona sur del país, pues evitaría entrar al municipio cabecera de Baní.

El Gobierno también construye una obra similar en Azua, para los mismos fines.

“Los banilejos somos conocidos como un ‘pueblo pacífico’ y estamos convencidos de que no será en su Gobierno cuando esto no deje de ser así, ya que aspiramos a seguir siendo pacíficos, trabajadores y progresistas”, dijeron los productores en la carta dirigida a Abinader.EFE

rsl

