Santo Domingo.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió el proyecto de ley de Tasa Cero de aranceles para una lista de 67 productos de primera necesidad, explicando que con ello lo que se busca es proteger al consumidor, que es la gran mayoría del país y, además, que esos artículos lleguen a precios asequibles.

El legislador expresó además que buscan adelantarse a la hambruna que se podría presentar en la República Dominicana, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Pero yo quiero resaltar que se quiere decir que perjudica a los productores y eso es falso porque esos artículos, como la habichuela, ¿cuánto produce la República Dominicana este producto que se consume en todo el territorio nacional?, el 25 por ciento, ¿cuánto produce de maíz?, no producimos maíz, ¿cuánto produce el país de soya?, no producimos soya, ¿cuánto produce de trigo?, nosotros no producimos trigo, lo importante es que estos productos vienen a beneficiar a los consumidores sin desbaratar el aparato productivo local”, detalló Pacheco.

Aseguró que el presidente Luis Abinader ha sido el más cuidadoso en proteger el aparato productivo nacional, otorgándoles subsidios a los diferentes productores de todo el país.

Pacheco recalcó que, con la eliminación por unos seis meses de los aranceles para unos 67 productos de la canasta básica, el presidente Luis Abinader lo que persigue es abaratar los costos de los artículos de primera necesidad.

“Comprendemos a la oposición porque ellos quisieran que los artículos estén a precios altos para volver a llamarle a los supermercados la casa del terror, cosa que no han podido hacer, a pesar de las circunstancias que vive la República Dominicana, gracias a las medidas que ha tomado el presidente Luis Abinader”, recalcó.

El presidente de la Cámara de Diputados se refirió al tema durante una entrevista en el programa Aeromundo, que conduce y produce el periodista Guillermo Gómez.

Al presentar un balance sobre el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pacheco afirmó que el presidente Luis Abinader ha tomado las medidas de lugar para que el país salga airoso de las últimas amenazas de orden mundial como son el Covid-19 y la actual guerra Rusia-Ucrania.

De igual manera, resaltó la transparencia en el ejercicio público exhibida por el actual gobernante, sellándola con la designación de un ministerio público independiente.

“Fruto de esa forma de gobernar el liderazgo de Luis Abinader sobrepasa el 75 por ciento de aceptación en la sociedad, y eso de algún modo ha beneficiado al Partido Revolucionario Moderno, presentándose como una organización fuerte y unificada en torno al mandatario”, afirmó.

Al ser preguntado sobre la posible aprobación del proyecto de ley de Extinción de Dominio, el representante de Cristo Rey en la Cámara de Diputados, dijo que es un mandato de la Constitución de 2010, en su artículo 51, y que desde entonces se trabaja sin éxito en su aprobación.

Aseguró que el actual Congreso tiene un firme compromiso con la aprobación de esta ley. “Después de mucho trabajo por parte del Senado y la Cámara de Diputados puedo pronosticar aquí que este mismo año será aprobada esta importante iniciativa que ya está en su etapa final de discusión”.

Por último, el presidente de los diputados resaltó la armonía que existe en las diferentes bancadas con representación en el Congreso, que está ayudando a trabajar en la aprobación de importantes leyes en beneficio del país.