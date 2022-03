Después de un 2021 atípico, la alfombra roja volvió al Dolby Theatre de Los Ángeles para la 94 edición de los Premios Oscar de este domingo 27 de marzo.

CODA se llevó el mayor premio de la noche, y también los de Mejor actor de reparto (Troy Kotsur) y Mejor guion adaptado. Dune fue la gran ganadora de la noche, con 6 estatuillas: Mejores efectos especiales, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción, Mejor sonido, Mejor banda sonora y Mejor edición. La japonesa Drive My Car finalmente se quedó con el Oscar a Mejor película internacional. Jane Campion se llevó a casa el premio a Mejor dirección por su labor en El poder del perro, único premio que recibió el éxito de Netflix protagonizado por Benedict Cumberbatch: la película era la más nominada de la noche (12 candidaturas).

En cuanto a los premios actorales, Jessica Chastain y Will Smith se llevaron los protagónicos, por The Eyes of Tammy Faye y King Richard, respectivamente. Troy Kotsur (CODA) y Ariana DeBose (West Side Story) resultaron los vencedores entre los actores y actrices de reparto.

Las anfitrionas de la noche fueron las comediantes Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes; además de una larga lista de estrellas que presentaron las distintas categorías. En cuanto a las presentaciones musicales, los televidentes pudieron ver las de Beyoncé (interpretó “Be Alive” de la película King Richard), Billie Eilish y Finneas (“No Time to Die”, de No Time to Die), Sebastián Yatra (“Dos oruguitas”, de Encanto) y Reba McEntire (“Somehow You Do”, de Four Good Days). El tema elegido como Mejor canción original fue “No Time to Die“.

Uno de los momentos más comentados fue el tenso cruce entre Will Smith y Chris Rock: el actor de King Richard abofeteó en vivo al humorista después de una broma sobre su esposa que no cayó bien.

La transmisión en vivo para Latinoamérica nuevamente estuvo a cargo de las señales TNT y TNT Series. A continuación, la lista completa de ganadores :

Mejor película

Ganadora: CODA



Mejor actriz protagónica

Ganadora: Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye



Mejor actor protagónico

Ganador: Will Smith – King Richard

Mejor dirección

Ganadora: Jane Campion – El poder del perro



Mejor canción original

Ganadora: “No Time to Die” (Billie Eilish y Finneas) – No Time to Die



Mejor documental

Ganador: Summer of Soul (Or When the Revolution Could Be Not Televised)

Mejor guion adaptado

Ganador: CODA

Mejor guion original

Ganadora: Belfast

Mejor diseño de vestuario

Ganadora: Cruella

Mejor película internacional

Ganadora: Drive My Car (Japón)

Mejor actor de reparto

Ganador: Troy Kotsur – CODA

Mejor película animada

Ganadora: Encanto

Mejores efectos especiales

Ganadora: Dune

Mejor fotografía

Ganadora: Dune

Mejor actriz de reparto

Ganadora: Ariana DeBose – West Side Story



Mejor diseño de producción

Ganadora: Dune

Mejor sonido

Ganadora: Dune



Mejor banda sonora

Ganadora: Dune (Hans Zimmer)



Mejor cortometraje

Ganador: The Long Goodbye



Mejor cortometraje de animación

Ganador: The Windshield Whiper

Mejor edición

Ganadora: Dune

Mejor maquillaje y peinado

Ganadora: The Eyes of Tammy Faye

Mejor cortometraje documental

Ganador: The Queen of Basketball