Luego de que las medidas internacionales obligaran a cancela los contratos de arrendamiento de aeronaves a Rusia, el gobierno euroasiático buscó recuperar todos aquellos aviones que se encontraban en el extranjero. Sin embargo, Rusia reveló que, pese a sus intentos por evadir la incautación de las aeronaves de compañías occidentales, ya ha perdido 78 aviones.

Con los primeros ataques a Ucrania, Rusia recibió las sanciones internacionales para hacer presión desde diferentes flancos. Una de ellas fue la cancelación de los contratos de arrendamiento de aeronaves entre aerolíneas rusas y compañías occidentales. Ante esta situación la Agencia de Aviación Civil de Rusia (Rosaviatsia) recomendó a las líneas aéreas los vuelos internacionales por temor a que los dueños pudieran reclamar los aviones.

También podría interesarte: Silk Way West Airlines recupera dos Boeing 747F que operaban en Rusia Fue entonces que, aquellos aviones que se encontraban fuera de Rusia, comenzaron a hacer maniobras -cuasi malabares- para escapar a dicho destino. No obstante, los esfuerzos no fueron suficientes. De acuerdo con Interfax, un medio ruso, el Ministro de Transportes, Vitaly Savelyev reveló que perdieron 78 aviones. Con base en lo declarado, dichos aviones se encontraban en el extranjero y fueron incautados para no ser devueltos a Rusia.

Mientras tanto, la Ley promulgada por Vladimir Putin sobre nacionalizar los aviones extranjeros sigue avanzando. De acuerdo con Savelyev, de los 1,367 aviones de la flota total de Rusia 800 han sido registrados como rusos. El Ministro indicó que Rusia se están guiando en la experiencia de Irán; del país asiático aprenden cómo mantener su flota activa en situaciones de bloqueo como la que han cruzado ambos países.

Estas medidas para robustecer la industria de la aviación en tiempos difíciles como los que cruza Rusia se encuentran otra sobre el pago de los arrendamientos. Las autoridades rusas han informado que los aviones que se encuentren en arrendamiento deberán pagar sus cuotas en rublos y no en dólares estadounidenses como solía hacerse.