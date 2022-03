Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana estuvo realizando el conversatorio virtual “Juventud Participa: Políticas públicas en el ámbito de la Juventud”, con la finalidad de ser un diálogo abierto sobre los retos y desafíos que los diferentes sectores de la sociedad deben enfrentar para el empoderamiento de la juventud dominicana, y el diseño de políticas públicas e iniciativas para alcanzar esta meta.

El encuentro virtual moderado por la periodista Millizen Uribe, contó con la participación de Rafael Jesús Feliz, ministro de la Juventud; José Ernesto Abud, secretario de la Juventud de la Fuerza del Pueblo; Kathy Cabrera, lideresa de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo; Yuri Enrique, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, Rosanna Marzan, directora ejecutiva de Diversidad Dominicana, y Jared Ortiz director de Alianza ONG.

Los panelistas coincidieron en la importancia de la creación de políticas públicas e iniciativas diseñadas en base a la realidad de los jóvenes dominicanos, y el rol fundamental que desempeña el Ministerio de la Juventud, como ente encargado de formular, coordinar y dar seguimiento a la política del Estado dominicano en materia de juventud y velar por el cumplimiento de la Ley 49-00.

El ministro Rafael Feliz, señaló que es fundamental tener en cuenta a los jóvenes porque son la base que impulsa y seguirá impulsando el país, el presente y el futuro del mismo.

“Los jóvenes son figuras estratégicas para el desarrollo de los países, por ello, debemos seguir fomentando su bienestar, estimulando el interés de la cultura y la política, y sobre todo asegurando mejores oportunidades para el acceso al empleo, en condiciones dignas y para su participación en los espacios de toma de decisiones”, destacó.

Por su parte, Yuri Enrique, resaltó que los índices delincuenciales lo acaparan los jóvenes entre 16 y 27 años, donde influyen varios elementos en la niñez de estos jóvenes, y es por ello que es fundamental ver la transversalidad que deben tener las políticas públicas para la juventud, que afectan directamente en otros escenarios.

“Muchos jóvenes no pueden asumir los gastos de una carrera de 4 años, por eso el INFOTEP, el ITLA y los Centros Tecnológicos Comunitarios deben ser los que eduquen a los jóvenes para que luego de 2 años puedan acceder a un empleo”, sostuvo Yuri Enrique.

Kathy Cabrera, lideresa de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, subrayó que, desde el Estado dominicano, debe haber políticas públicas diferenciadas en materia de juventud, para hacer frente al desempleo y al embarazo en adolescentes.

“Cuando hablamos de garantía de derechos y nos vemos nosotras en las comunidades que no tenemos acceso a agua, a energía, que no tenemos acceso a carreteras, ni a una universidad pública ni privada, entonces las políticas públicas deben ser palpables y diferenciadas, porque las realidades no son las mismas”, sostuvo.

La destacada activista social, Rosanna Marzan, afirmó que la República Dominicana se encuentre dentro de los países con mayores niveles de embarazo en adolescentes y discriminación hacia la comunidad LGBTIQ, por ello, es fundamental desde el Estado cambiar esas realidades.

Por su parte, José Ernesto Abud, secretario de la Juventud de la Fuerza del Pueblo, precisó que es fundamental tomar en cuenta a las juventudes de cada uno de los municipios, siendo parte de las soluciones para contribuir con el desarrollo del país.

Este encuentro se desarrolló en el marco de la iniciativa Juventud Participa, espacio impulsado por la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, que busca fomentar la participación, la formación y la reflexión de los y las jóvenes, a fin de que estos puedan contribuir a la institucionalidad democrática, la justicia social, la transparencia y la reducción de la impunidad en la República Dominicana.