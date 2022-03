Montevideo,- La banda estadounidense Guns N’ Roses se presentará en Uruguay por segunda vez en su historia el próximo 2 de octubre como parte de una gira por Suramérica que tendrá, además, conciertos en Río de Janeiro y en las capitales de Argentina, Chile y Perú.

Según anunció el conjunto de hard rock en su sitio oficial, el concierto será en el Estadio Centenario de Montevideo, por lo que la banda liderada por el vocalista Axl Rose repetirá el escenario de su show de 2010.

Sin embargo, en esa oportunidad, la banda tocó sin dos de sus estrellas, el bajista Duff McKagan y el guitarrista Slash, quienes se reincorporaron definitivamente en 2016 como miembros de Guns N’ Roses.

El regreso del icónico guitarrista a la banda ese año marcó un hito particular, ya que el recordado por sus increíbles solos en canciones como “Sweet Child of Mine” o “Welcome To The Jungle” no había compartido escenario con Rose tras la disputa que lo alejó del grupo en 1996.

Si bien no integraba la banda en 2010, en Uruguay Slash brindó un espectáculo como solista en el Teatro de Verano de Montevideo en 2012.

La preventa de entradas para el nuevo show en el Estadio Centenario comenzará este viernes.

La banda se presentará en Uruguay, entre septiembre y octubre, como parte de la gira “South American Tour 2022”, que llevará a sus integrantes a Río de Janeiro (Brasil), Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima.

Nacida en Los Ángeles en 1985, Guns N’ Roses cuenta con siete álbumes de estudio y cuatro EP; entre estos últimos se incluye el más reciente, “Hard Skool”, lanzado en febrero, que cuenta con dos canciones -“Hard Skool” y “Absurd”- escritas originalmente para el primer disco de la banda “Chinese Democracy”.