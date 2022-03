Santo Domingo, (EFE).- La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este lunes el arresto domiciliario a Jenny Marte Peña procesada por presunta corrupción administrativa en el caso Medusa, cuyo principal acusado es el ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez.

El procurador adjunto Wilson Camacho, a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó en un documento que el tribunal confirmó la medida de coerción que ha sido impuesta en su contra.

“Como planteó y demostró el Ministerio Público en el recurso, no se demostró que la decisión atacada tuviera ninguna falencia, ni incurriera en ninguno de los vicios en que adujo la defensa que pudo haber incurrido”, dijo el magistrado tras el fallo de los jueces Nancy María Joaquín, Daniel Nolasco Olivo y July Tamariz.

El expediente del caso Medusa señala que los encartados integraban una presunta red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, supuestamente estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.

Desde el año pasado, el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector Administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, cumplen prisión preventiva por 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.EFE

rsl

