Santo Domingo.- Desde este lunes se rumoraba la salida de “Alofoke Radio Show” de la comunicadora venezolana Jessica Pereira, hasta que en el día de hoy a través de su canal de YouTube confirmó dicha información, aunque asegura no ha recibido las razones de esto por parte de su jefe Santiago Matías.

Al inició del video, Pereira relata que comenzó ganando 25 mil pesos como empleada de Matías y desde hace poco estuvo ganando 40 mil pesos.

La presentadora de televisión explica en el video de 25 minutos con 19 segundos de duración que se enteró de su despido el sábado 12 de marzo, tras haber entrevistado al artista puertorriqueño Myke Towers el día anterior, cuando fue eliminada del grupo de whatsaap de los talentos de ‘Alofoke’.

“Después que entrevisté a Myke Towers, me eliminan del grupo de Alofoke Radio Show, yo lo que entiendo que eso significa que me sacan del equipo, hasta el día de hoy, varios días más tarde yo no he recibido de parte de él (Santiago Matías) ningún tipo de comentario personal, no una llamada, absolutamente nada”, dijo la conductora de “Sin Tabú”.

La también modelo dice que comenzó a sentir una molestia su persona y Santiago Matías cuando entrevistó a Anuel AA para su canal de YouTube, y por esa entrevista le llegó la oportunidad de entrevistar al cantante Silvestre Dangond, en ese momento “Alofoke” le externo a Pereira que ella estaba siendo una competencia, aunque nunca subió la entrevista con el colombiano.

“Pasa eso con Silvestre Dangond, la entrevista yo no la puedo hacer, me la prohíbe. Sigue un ambiente un poco tenso”, afirmó.

“Yo hasta el día de hoy no he tenido un mensaje de él, nunca me llamó, simple y llanamente me sacó del grupo”, añadió.

Jessica Pereira terminó su discurso agradeciendo la oportunidad en el espacio, aunque expresó que no entiende que pueda ser una amenaza para su ahora ex jefe, además, que quiere continuar con su proyecto porque con el pago en Alofoke Media Group no es suficiente para sus gastos.