Jerusalén, 13 mar (EFE).- Unos 170 refugiados ucranianos de origen judío llegaron hoy a Israel en un vuelo especial desde Moldavia, mientras las autoridades israelíes siguen evacuando a personas huidas de Ucrania que pueden obtener la ciudadanía israelí.

Los recién llegados aterrizaron al Aeropuerto Ben Gurión (en las proximidades de Tel Aviv) en un avión procedente de la capital moldava, Chisinau, según informó la prensa local, que citó al Ministerio de Absorción israelí.

Su llegada se produce cuando sigue la polémica en Israel por las restricciones de acceso a refugiados ucranianos que no son judíos, que el Ministerio de Interior fijó en un máximo de 5.000 personas.

A su vez, el Gobierno israelí también se comprometió a regularizar a 20.000 ucranianos ya residentes en el país y en situación irregular.

Sin embargo, esta política, diseñada por la ministra israelí del Interior, la ultranacionalista Ayelet Shaked, ha creado divisiones entre la coalición gubernamental, varios de cuyos ministros exigen que Israel haga un mayor esfuerzo en la acogida de refugiados no judíos.

En este sentido, el ministro de Exteriores, Yair Lapid, aseguró durante una visita oficial a Rumanía que Israel tiene el “deber moral” de permitir la entrada de más ucranianos sin raíces judías.

“En Israel hay nueve millones de residentes y nuestra identidad judía no sé verá perjudicada por unos pocos miles de refugiados más”, dijo Lapid, mientras visitaba el paso fronterizo de Siret, en la frontera entre Rumanía y Ucrania.

Sus voces se suman a la de otros socios de coalición de centro e izquierda, como el Partido Laborista o Meretz, que desde hace semanas piden abrir las puertas a cualquier huido de Ucrania.

Meretz exigirá que se dé “asilo en Israel a todos los refugiados, sin cuotas, sin distinciones de religión, raza o género”, mientras siguen las críticas porque algunos ucranianos han visto rechazado su acceso al llegar a Israel por no cumplir los criterios de ingreso. La Autoridad de Inmigración detalló hoy que ha denegado el acceso a en torno el 5% de ucranianos que intentaron entrar en el país.

A su vez, un abogado israelí presentó ya una apelación al Tribunal Supremo contra la política al respecto de Interior, al considerar que vulnera la Convención sobre el estatuto de los refugiados.

Israel prioriza a los refugiados de origen judío, y prevé acoger a unas 100.000 personas que cumplen los requisitos de la llamada Ley del Retorno en los próximos meses.

El Estado judío también ha mantenido hasta ahora una postura “mesurada” ante Rusia, uno de sus más importantes socios en Oriente Medio, y el primer ministro, Naftali Benet, aprovecha los estrechos contactos de Israel con Kiev y Moscú para lograr un alto el fuego.

Hasta ahora no ha logrado avances, y analistas y críticos han acusado a Benet de escudarse en este papel para evitar tomar posturas más contundentes contra Rusia, a la que no ha impuesto sanciones.

Benet habló anoche de nuevo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ayer, sábado, sugirió que Jerusalén sea la sede de unas eventuales negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

