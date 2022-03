Washington,- La filial del Banco Santander en Estados Unidos, Santander US, anunció este viernes el nombramiento de Virnitia Hendricks como nueva jefa de diversidad, equidad e inclusión, un cargo desde el que responderá directamente ante el consejero delegado de Santander Consumer, Mahesh Aditya.

La nueva jefa de diversidad lleva en la empresa desde 2020 como responsable de diversidad en Santander Consumer, un cargo entonces de nueva creación y desde el que ha trabajado para fomentar una cultura inclusiva en la compañía, informó el Santander en un comunicado.

Durante los pasados dos años, con Hendricks al frente de Diversidad, Santander Consumer publicó una guía para empleados sobre comportamientos inclusivos, estableció un programa de tutoría y fomentó la diversidad de los proveedores.

Además de ante Aditya, la jefa de diversidad también responderá ante la directora de Recursos Humanos de Santander US, Rosilyn Houston, y se unirá al equipo de liderazgo de Santander US, encabezado por el consejero delegado de Santander US, Tim Wennes.

“Virnitia ha tenido un impacto muy importante en Santander Consumer, ayudándonos a construir una cultura más inclusiva y guiándonos a través de conversaciones importantes sobre el lugar que ocupamos como organización y hacia dónde queremos ir culturalmente”, indicó Aditya.

Antes de formar parte del Santander, Hendricks se desempeñó como consultora principal para Quotidian Group y ocupó cargos de liderazgo senior para New York Life y Travelers Property Casualty en liderazgo operativo, defensa del cliente, dirección del centro de llamadas, análisis e informes, auditoría y cumplimiento.