Una de las novedades de la campaña es la cabina “Sirena Beauty Lab”. Además, los clientes Siremás tienen la oportunidad de adquirir atractivas ofertas y promociones en categorías como cuidado personal, maquillaje y moda; así como de participar en interesantes actividades y talleres.

Por María Mercedes

Con el lema “La emoción de celebrar quién eres”, tiendas Sirena inició su campaña “Mes de la belleza”, que se extenderá hasta el domingo 3 abril. Durante este mes, sus clientes asociados al Club Siremás podrán acceder a valiosas ofertas, demostraciones de productos, asesorías de belleza y moda. También, podrán participar en master clases exclusivas y ganar obsequios, entre otras sorpresas.

La presentación de esta iniciativa fue transmitida desde Sirena Churchill, a través de las redes sociales de la marca. Katherine Collado, @Lacomparona; junto a Dulce Cabreja, category Manager de Belleza y Salud; y Arianne Dávila, líder de Mercadeo y Puntos de Venta de Grupo Ramos, explicaron los detalles de la campaña, así como las bondades y novedades de los productos patrocinadores.

Esa tarde, las ejecutivas destacaron la importancia que tiene para Grupo Ramos y su marca Sirena mantener una oferta de valor en belleza y cuidado personal para sus clientes, haciéndolos sentir satisfechos con su experiencia de compra. “Queremos motivar a celebrar la emoción de amarnos tal cual somos y de esta manera, consentirnos y resaltar nuestros atributos a través de las novedades y ofertas que Sirena trae para todos”.

Asimismo, informaron que para esta edición, la campaña tiene la cabina “Sirena Beauty Lab”. Con esta, los clientes Siremás pueden elegir entre un análisis de cabello, una codificación de colores, o recibir un masaje de relajación en las manos y pintura de uñas, así como servicio de ondas o planchado de cabello.

Todas las actividades y talleres del “Mes de la Belleza” se realizarán a través de las plataformas digitales de la marca Sirena, donde pueden acceder además a contenido de provecho sobre belleza y cuidado personal.

Por la compra de RD$500.00 o más en cuidado personal, textil o maquillaje, los clientes Siremás reciben un cupón que deberán presentar en las cabinas para programar su cita en la actividad de su interés.

En Santo Domingo, los Beauty Lab están disponibles en Sirena Churchill, Luperón y San Isidro; y en Sirena Bartolomé Colón, de Santiago, de martes a sábado, en horario de 10:00 a.m., a 7:00 p.m.

Novedades en moda

Para esta campaña, Sirena creó el “Smart closet”, una colección diseñada por la experta en moda e imagen Adriana Boscarolo, la cual está inspirada en seis piezas esenciales para que la mujer haga múltiples combinaciones con otras piezas del guardarropa. Cada prenda tiene un código QR, que muestra diferentes maneras de organizar “looks”.

También, fue presentada la colección exclusiva de Camila, que en esta vez combina colores cálidos con la tendencia floral del momento. Estos tonos tropicales otorgan elegancia, frescura y comodidad para disfrutar del clima primaveral que casi inauguramos.

Novedades en belleza

En el área de cuidado capilar, las marcas Maka, Hair Plus, Mixologie, Organix (OGX), Deya, Tresemme, Loreal, Dove, Suave, Pantene, Head & Shoulder, Boe, Avanti, Capilo tienen muchas ofertas.

En el pasillo de cuidado personal, los anaqueles tienen novedades con crema de manos y pies de Capilo; esmaltes Agatha Ruiz de La Prada; línea capilar y alisado Doña Patria; y nuevos colores de Koleston kit y Soft Color.



Las tan esperadas ofertas de maquillaje, este año incluye un limpiador para esponjas y brochas de Amuse; nuevos labiales de brillos y mate de Maybelline; así como los polvos mate de Nyx; y colores de labiales de Revlon.

El cuidado facial y dermocosmético está presente en las marcas Nivea Naturally Good l, Eucerin Hyalluronic, La Roche Posay, Vichy, Amuse scrubs para exfoliar los labios y Orgliz línea facial Detox.

Para los caballeros, Sirena tiene una amplia variedad de productos para el cuidado del cabello, la barba y la piel, en las marcas Gentleman, Xtreme, Dove, Nivea, Gillette y Wet Brush. Así como refrescantes aromas con las fragancias de JD Love y Bod Man.

Pensando en los pequeños de la casa, las líneas Johnson Kids, Capilo Kids y Chiki Halka establecieron sus ofertas.

Muy importante. Todas las tiendas Sirena continuarán con el mismo protocolo de seguridad e higiene para evitar la propagación del virus de la Covid-19.

Marcas patrocinadoras

Hair Plus, MAKA, Mixoligie, Organix, Dewi By Deya Linea Profesional, Boé, Ritual, Mantekilla, Bivizena, Suavipelo, Avanti, Cantu, African Pride, Loreal , Tresemme, Pantene, Head Shoulder, Babaria, Nivea, Protex, Palmolive, Speed Stick y Lady Speed Stick, Loreal, Depilex, CLairol, Pantene, Herbal Essences, Old Spice, Head Shoulder, Koleston, Soft Color, Halka, Afro Love, Keratinex, Relax, Curly Love, Revlon, Lubriderm, Johnson’s Kids, Maybelline, Vogue, Garnier, Bio Oil, Lobbs, Cerave, Bio Complex, Perma color, Finelly, Essie, Bodycology, Avene, Xtreme, Hye, Le Fanny, Afro y Rizo, SD Bambu, Nair, Batiste, Goicoechea, Tío Nacho, Asepxia, Cicatricure, Dove, Tresseme, Ponds, Rexona, Suave, St Ives, Bioderma, Cameo, Santee, Klean Color, Jessica, Elizabeth Arden, Kokie, Dear Body, Nioxin, Opi, Sesderma, Orgliz y SD Line esmaltes apoyan esta campaña.