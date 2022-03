Por Herminio Alberti

Artista Visual

Santo Domingo. Nuestro proyecto de investigar y desarrollarnos en la Macro fotografía en Blanco & Negro nos ha mantenido en publicaciones ininterrumpidas por un período de 860 días. Hoy, abrimos una nueva etapa de acompañamiento de liderazgo junto a LANCO y la reproducción simultánea de www.elperiodico.com.do . Gracias por recibir esta imagen diaria y mis pensamientos •

In English

Our project to investigate and develop Black & White Macro photography has kept us publishing during 860 consecutive days. Today we are opening a new season accompanied by the leadership of LANCO and the reproduction in the digital media www.elperiodico.com.do .Thanks to all of you receiving this daily image and my thoughts.