A pesar del amargo sabor de la derrota, el dirigente de los dominicanos, Luis Urueta, reconoció y dio crédito al trabajo realizado por el equipo de su natal Colombia

“hay que darle crédito al equipo colombiano”, expresó Urueta en rueda de prensa, tras la derrota de sus Gigantes ante los Caimanes, que hicieron historia, al conquistar el primer título de campeones para Colombia en la Serie del Caribe.

Urueta y el dirigente del equipo Colombiano, José Mosquera, han llevado una carrera conjunta en el béisbol y han sido parte fundamental del crecimiento alcanzado por su amigo y colega.

“Estoy muy orgulloso del trabajo José (Mosquera), de lo que hizo, porque es verdad que los jugadores son los que salen al terreno, pero nosotros los dirigentes somos los responsables de colocarlos en una situación donde puedan lograr la victoria”.

Urueta admitió que su equipo no tuvo la mejor serie, en el plano ofensivo, pero que eso no es un factor que le quite méritos al conjunto de Colombia, quien demostró su gran nivel en el terreno de juego. EFE

hr/amd