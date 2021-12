Madrid,.- Carlos Marín, el cantante español integrante de Il Divo, ha fallecido a los 53 años, según ha anunciado el grupo musical en su cuenta oficial de Twitter.

«Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos», señala el tuit.

Marín se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Manchester (Reino Unido), entubado y en coma inducido.

A consecuencia de ello, Primer Beat Producciones anunció el aplazamiento hasta el 15 de junio de 2022 del concierto que iba a celebrarse en el Coliseum de A Coruña el próximo 22 de diciembre.

Il Divo fue fundado por el afamado Simon Cowell, el mismo de One Direction, tras imaginar que un cuarteto lírico íntegramente masculino tendría posibilidades versionando canciones míticas.

Marín, que se había forjado una carrera previa como actor de musicales como «Los miserables» o «La bella y la bestia», entró en 2003 a formar parte de este proyecto, para el que también fueron contratados Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller.

Juntos han publicado hasta el momento nueve discos de estudio, desde el homónimo «Il Divo» (2004) hasta el más reciente «For Once In My Life: A Celebration of Motown» (2021), con los que ha logrado vender cerca de 40 millones de copias en todo el mundo.

En solitario, el pasado año publicó un disco en solitario titulado «Portrait» en el que se atrevía a versionar «Bohemian Rhapsody» de Queen, entre otros éxitos.