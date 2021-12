Santo Domingo,- Lolita Flores afirma que no sabe actuar o cantar «a medias tintas» y pone el corazón en todo lo que hace, sea en la música, el cine o la televisión, de ahí el nombre de su gira «Todo de mí», que concluye este domingo en República Dominicana.

«No sé darme a medias tintas, ni cuando estoy en un programa de televisión o en una serie o en una película o lo que sea, lo tengo que hacer con el corazón porque, si no, se me nota mucho y no sé mentir en ese sentido», dijo Lolita en una entrevista con Efe en Santo Domingo.

El recital del próximo domingo en Santo Domingo es el cierre a una gira de doce días, parte del tour «Todo de mí», que previamente la ha llevado a San Juan de Puerto Rico y a Miami, Estados Unidos.

Un espectáculo para el que la artista tiene preparada «alguna sorpresa», además de sus éxitos de siempre, como «No renunciaré», «Sarandonga», «Amor, amor» y «Estúpido».

Avanzó que también hará un pequeño homenaje a su madre, Lola Flores; a su padre, Antonio «El Pescaílla», y a su hermano, Antonio Flores.

El vínculo de Lolita con el público americano, el que la ha «hecho grande», tiene los mismos años que su carrera musical.

Después de 46 años viniendo a América Latina «siguen sabiéndose mis canciones, están creciendo conmigo (…) Siguen queriendo a Lolita, siguen admirando a Lolita y siguen queriendo que yo les cante las mismas canciones que llevo cantando un montón de tiempo, y siguen pidiéndome, me siguen llenado los teatros, y eso para mí es un orgullo muy grande, grandísimo», afirmó.

Mujer todoterreno, la artista cuenta su frenética actividad durante los últimos años compaginando teatro, televisión y cine, a lo que ha sumado la creación de su productora teatral, Lerele.

Sin embargo, a raíz de la pandemia de coronavirus, «dije no, ya está. No tienes veinte años, tienes que mirar un poco por ti. Prefiero tener salud y poder disfrutar más de los míos», indicó.

Es el momento, opinó, de «dedicarme a estar más tiempo en mi casa, a estar más pendiente de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, poder irme a estar con mi hermana en su casa, disfrutar de ella, disfrutar de mis amigos, poder ir a un cine, a un teatro… No llegar a mi casa reventada y estar dos días. Voy cumpliendo años y voy necesitando más el afecto de mi gente. A eso es a lo que me ha llevado la pandemia, a ser más camarilla con mi gente».

En su Instagram, que ella misma maneja, al igual que su cuenta de Facebook, anunció que venía a hacer Las Ámericas de esta forma: «Me voy a América a cantaros con la mitad del corazón porque la otra mitad la he dejado en España con mis hijos y mi familia», pero siempre «con el alma y con las entrañas porque es como sé hacerlo. No sé hacerlo de otra manera».EFE