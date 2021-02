Santo Domingo,- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) advirtió este jueves que sus miembros no volverán a las aulas hasta que cada uno de ellos reciban las dos dosis de vacunas contra la covid-19, además de asegurarse de que los centros educativos cumplan con el protocolo sanitario de rigor.



La presidenta del gremio Xiomara Guante dijo no saber quién ha “manipulado” la información sobre una eventual fecha para el regreso a la docencia presencial y semipresencial en el país.



“Ahí no se puso fecha, no sé de dónde salió eso, porque eso no se decidió”, dijo Guante al referirse a los resultados de la reunión del Consejo Nacional de Educación, en la que ella participó ayer.



Tras ese encuentro, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, informó que junto a Salud Pública presentará la próxima semana un cronograma para el retorno gradual, consensual y seguro a las escuelas.



“Lo que sí se aprobó fue que el Ministerio de Salud Pública emita la autorización en tanto se haya replanado la curva de pandemia, también que los maestros hayan recibido las dos dosis de la vacuna y, además, que los centros educativos tienen que estar preparados para que puedan cumplir con las medidas mínimas de higiene que ordena la Organzación Mundial de la Salud”, dijo Guante a periodistas.



Agregó que la ADP “mantiene su posición firme” en el sentido de que los maestros tienen que ser vacunados para regresar a las aulas.



Este jueves, las autoridades sanitarias comenzaron a vacunar contra la covid-19 a los maestros y confirmaron que incluirán a los profesores de primaria y preescolar en el segundo grupo a ser inoculado, para agilizar el retorno de las clases presenciales.



A modo de experiencia piloto, 80 profesores recibieron este jueves una dosis de la vacuna de Sinovac, un día y medio después de la llegada al país, la noche del martes, de un lote de 768,000 unidades procedentes de China.



“Sabemos que tenemos que regresar a las aulas, claro que sí, pero tiene que ser sobre la base de crear las condiciones para eso”, expuso Guante.



Reveló que desde inicios de la pandemia, en marzo pasado, han fallecido 157 maestros a causa de la covid-19 y más de 2,000 han resultado contagiados.



Mientras se producía la reunión del Consejo Nacional de Educación ayer, un grupo de padres exigió frente a la sede de esa cartera la vuelta a la docencia en colegios.



Al grito de “abran las aulas”, el colectivo de Padres por la Educación Presencial en República Dominicana (Ppeprd) abogó por el retorno “seguro, gradual y voluntario a la educación presencial” en el actual contexto de la pandemia de la covid-19, que consideran un tema de urgencia y prioridad nacional.



El año escolar 2020-2021 comenzó oficialmente el 2 de noviembre último de forma virtual, por internet, televisión y radio para todos los alumnos del sistema educativo, que suman 2.8 millones de estudiantes desde primaria hasta bachillerato.EFE