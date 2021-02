Pamplona- La derrota frente al Sevilla en El Sadar no dejó grandes noticias positivas para el conjunto navarro salvo la vuelta a los terrenos de juego de Darko Brasanac dos meses después de caer lesionado.

El retorno del balcánico junto con la polivalencia mostrado por Moncayola, quien llegó a ocupar tres posiciones diferentes en 90 minutos (centro del campo, tercer central y lateral derecho), fueron las únicas notas positivas de la decimocuarta jornada de LaLiga Santander.

Osasuna no tiró ni una sola vez entre los tres palos. Budimir fue una isla y una vez se vio acompañado por Calleri tampoco gozó de ocasiones manifiestas de gol para meter el miedo al Sevilla ya con 0-2 en el marcador.

Además, los pupilos de Arrasate no pusieron la resistencia por alto en el gol de Diego Carlos a la que acostumbran habitualmente. Aridane no cuajó un buen choque, mientras que su compañero David García no estuvo mal, quitando la salida de balón, talón de Aquiles del central de Ibero.

Hace 62 días que Osasuna no contaba con los servicios del serbio tras lesionarse en el Martínez Valero el pasado 22 de diciembre. El centrocampista se fracturó el peroné, un contratiempo con el que Arrasate ha tenido que lidiar para tratar de sacar adelante a su equipo.

El exjugador del Alavés saltó en el minuto 64 ante los hispalenses para entrar en contacto con el balón en numerosas ocasiones a pesar de no crear excesivo peligro con sus llegadas en los 29 minutos que jugó.

Entre la lesión del hombro en pretemporada y esta última, Darko se ha perdido un total de 18 jornadas que sus compañeros seguro que han acusado.

Arrasate ya cuenta así con un hombre de confianza en la medular para el vital partido del sábado en Mendizorroza contra el Alavés. Lucas Torró parece indispensable y Moncayola se está ganando a pulso el seguir contando con minutos, por lo que futbolistas como Oier e Íñigo Pérez deberán trabajar duro para optar a un puesto en el medio del campo rojillo.