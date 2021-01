Indicó que seguirá atendiendo su agenda desde su residencia, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Mientras se recupera, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atenderá las conferencias de prensa matutinas.

Lopez Obrador no ha sido tan escéptico como Donald Trump o el brasileño, Jair Bolsonaro, pero no ha dejado de cuestionar el uso de mascarilla, porque -en su opinión- no se sabe “a ciencia cierta” si funciona.

Además ha continuado una intensa agenda alrededor del país, con actos públicos acompañado de miembros de su gabinete y políticos estatales, pese a que México se encuentra en un momento crítico debido a la pandemia. El país es el cuarto del mundo con mayor número de muertos, roza los 150.000, tras una semana en la que se han encadenado tres récords de contagios y muertes diarias.

Buena parte de su gabinete y miembros de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), salieron en bloque a desear una pronta recuperación del mandatario.

“Señor presidente López Obrador, sabemos de su fortaleza y tenaz actitud frente a las adversidades. Quienes integramos la Guardia Nacional le deseamos pronta recuperación”, escribió en Twitter Luis Rodríguez Bucio, comandante de esa fuerza.

“Mis mejores deseos para pronto restablecimiento a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Saldrá adelante”, publicó el canciller, Marcelo Ebrard