Miami, 1 de julio – Un mayor uso de la Inteligencia Artificial en las salas de Redacción, nuevas tecnologías que potencian y diferencian a los contenidos móviles y las estrategias de Audiencias durante y después de la pandemia, son algunos de los temas del nuevo ciclo de presentaciones de SIPConnect Online a realizarse del 29 al 31 de julio.

“Sobre el éxito obtenido en mayo con la primera parte de la conferencia hemos construido ahora otro programa de mucho valor para periodistas, editores y emprendedores de medios de comunicación y, lo que es mejor todavía, mantendremos las inscripciones sin ningún costo”, afirmó el presidente del Instituto de Prensa de la SIP, Ernesto Kraiselburd, editor digital de El Día, La Plata, Argentina.

Más de 2300 personas participaron en SIPConnec Online durante el mes de mayo. Algunas de las más de 30 presentaciones sobrepasaron los 850 asistentes.

El programa para julio incluye presentaciones de editores de alto nivel de The Washington Post, The New York Times, Clarín y La Nación de Argentina, El Universal y El Debate de México, así como de Google, Amazon y Facebook Journalism Program.

También se han anunciado presentaciones del Grupo Vocento y La Vanguardia de España.

Un panel estará destinado a analizar casos de éxito de diarios nativos digitales de Colombia como La Silla Vacía y MiOriente y, también, el uso de tecnología para apuntalar las audiencias en La Patria de Manizales.

Otro panel que incluirá a catedráticos y ejecutivos de medios analizará sobre la necesidad de formar a un nuevo tipo de periodistas que, a los valores tradicionales de la profesión, añada habilidades y competencias necesarias en el mundo digital.

Finalmente, otro panel de catedráticos debatirá sobre las implicaciones del uso de ayudas gubernamentales para ayudar a los medios de comunicación a superar la crisis a causa de la pandemia.