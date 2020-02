San Juan.- Un elevado de sacrificio de Abraham Almonte en la octava entrada, rompió un empate a tres y le dio una victoria a los Toros del Este de la República Dominicana por 4-3 sobre los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y su pase a la final de la Serie del Caribe 2020. La novena dominicana jugará la final el viernes ante los Cardenales del Este de Venezuela a las 20.00 hora local (00.00 GMT) en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan. Los Cardenales pasaron al juego de campeonato tras blanquear 1-0 a primera hora este jueves a los Tomateros de Culiacán de México. La carrera ganadora de los Toros la marcó Almonte ante el taponero de los Cangrejeros, Fernando Cruz, quien entró a lanzar en la misma octava entrada al relevar a Nicholas Padilla. El batazo heroico de Almonte logró remolcar desde la tercera base a Alen Hanson, quien entró a sustituir en las bases a Peter O’Brien. La entrada decisiva la abrió Jordany Valdespín conectándole un sencillo a Padilla al bosque derecho y O’Brien siguió con un doble al jardín derecha, avanzando a Valdespín a la tercera base, poniendo dos corredores en posición de anotar. El doblete produjo que el piloto de los Cangrejeros, José “Tony” Valentín, relevara a Padilla por Cruz, mientras que Hanson sustituyó a O’Brien. No obstante, Cruz no demostró su nivel después de haber sido escogido “Jugador Más Valioso” en la serie final de la Liga de Béisbol de Puerto Rico Roberto Clemente. Ante su primer bateador, el eventual héroe Almonte, Cruz hizo un lanzamiento salvaje, logrando anotar Valdespín e igualar el juego. Tras la anotación fue que llegó el batazo decisivo de Almonte y adelantar a la escuadra dominicana al partido final el viernes. Puerto Rico fue el primero en anotar frente al abridor cubano Yunesky Maya. Tras elevado de Emmanuel Rivera, Reymond Fuentes recibió boleto. Ozzie Martínez le siguió con sencillo al bosque derecho, avanzando a Fuentes a tercera base. Jan Hernández fue embasado y así congestionar las bases. Luego, Roberto Peña pego sencillo, impulsando a Fuentes para el 1-0 y llenar las bases otra vez. Maya, por su parte, retiró a Jack López con elevado a la intermedia para el segundo fuera, pero pudo hacer lo mismo con Henry Ramos, quien también pegó sencillo al jardín derecho, remolcando a Martínez para el 2-0. En esa jugada, Jan Hernández trató de anotar, pero fue fusilado por el guardabosque derecho Junior Lake en el plato para cerrar la entrada. La escuadra dominicana ripostó frente al abridor puertorriqueño Héctor Santiago en la tercera entrada, la cual abrió con indiscutible al bosque central de Jorge Mateo. Rubén Sosa entonces dio toque de sacrificio y avanzó a Mateo a la intermedia. Santiago siguió la entrada propinándole un pelotazo a Junior Lake para poner dos corredores en base. No obstante, con Valdespín al bate, Lake fue fusilado por el receptor puertorriqueño Roberto Peña al tratar de robarse la segunda base. Valdespín, por su parte, recibió boleto y O’Brien conectó doble al jardín derecho, impulsando a Mateo para achicar la ventaja 2-1. Puerto Rico, sin embargo, contestó en la quinta entrada, cuando después de un hombre fuera, y Jack López pegara sencillo y avanzara a la antesala por error del jardinero izquierdo Rubén Sosa, Henry Ramos impulsó a su compañero para ampliar la ventaja 3-1. En la sexta entrada la República Dominicana revivió. O’Brien abrió el episodio con boleto, Abraham Almonte lo avanzó a segunda base con sencillo al bosque central. Con Wilkin Castillo al bate, O’Brien se estafó la tercera base. Castillo entonces pegó sencillo al cuadro, que logró impulsar a O’Brien para cerrar el marcador 3-2, hasta que entonces llegó el octavo y decisivo episodio. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Puerto Rico 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 6 0 R.Dominicana 0 0 1 0 0 1 0 2 X 4 7 1 LG: Fernando Abad (1-0) LP: Nicholas Padilla (0-1)