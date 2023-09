Márquez afirma que hay que «respetar todos los tiempos» y no desvelará su futuro en Japón

Motegi (Japón), El español Marc Márquez ha confirmado que «este fin de semana no habrá ninguna novedad» sobre su futuro en MotoGP, porque, como siempre ha dicho, «se tienen que respetar todos los tiempos».

«Sí que es verdad, como se ha dicho, que habrá reuniones y encuentros, pero como las hubo el año pasado y hace dos. Al final, vienen los jefes de Honda y HRC y siempre quieren ver al piloto, hablar con él, ver cómo está la situación», explicó Márquez.

«Son reuniones constructivas y cuando son así, como ya las hubo el año pasado o hace dos, siempre lo son y siempre son constructivas, pues ellos -la fábrica- son los primeros interesados en que este proyecto triunfe y continúe haciendo historia el equipo como ha hecho todos estos años», afirmó el ocho veces campeón del mundo.

«Evidentemente en ninguna relación, ni de pareja ni de equipo -porque nuestra relación con la fábrica ya no es de piloto y fábrica o fábrica y piloto-, no se tiene que saber todo en todo momento, se tiene que ir construyendo y lo mejor es seguir así, que es de lo que se trata, no hay indirectas», insistió Márquez.

El británico Cal Crutchlow, piloto invitado por Yamaha a la carrera japonesa, ha declarado que Márquez con una Ducati podría hacer el campeonato aburrido, a lo que Marc Márquez respondió: «Pensamiento erróneo, evidentemente, cada piloto, cada moto, cada equipo, tiene su momento».

«Nadie es eterno, ningún momento es eterno y ningún equipo ni ninguna moto va a dominar todos los años, así que para mí es un halago, y muchas gracias, pero vienen pilotos jóvenes que reinventan cosas, que van rápido, que van con ganas y no significa que no tenga yo ganas, pero se demostró: Bezzecchi hizo una gran carrera en India, Martín la hizo en Misano, Pecco está haciendo un gran año, así que hay pilotos muy buenos», continuó al respecto de la aseveración de Crutchlow.

En lo que se refiere a valorar el cambio de marca, Marc Márquez remarcó: «Ni una cosa ni otra, la cuestión es estar en tu zona de confort o salir de tu zona de confort. Son estas dos lecturas. Es ahí donde tú arriesgas más, o menos y no digo que sea una cosa u otra, pero las dos cosas tienen un mérito diferente, con el mismo objetivo, que es campeonatos».

«Mi zona de confort, incluso con malos resultados, es estar en Honda, es donde he hecho toda la vida, es donde tengo a todo mi equipo, donde tengo el salario que es el mejor de la parrilla, donde todo va bien. ¿No? Pues, ¿para qué cambiar?», recalcó Marc Márquez.

