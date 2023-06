Swiatek, imparable a semifinales, derrota a Gauff y se medirá a Haddad

París, La polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo y defensora del título, logró la clasificación para semifinales de Roland Garros tras derrotar a la estadounidense Coco Gauff, su rival en la final del año pasado, 6-4 y 6-2, y se medirá con la brasileña Beatriz Haddad.

Swiatek, de 20 años, no tembló ante la seis del mundo, de 19, a quien le tiene bien tomada la medida, y que no le ha ganado un set en las seis confrontaciones anteriores. La polaca no ha perdido ninguno desde que llegó a París y solo ha pasado poco más de 5 horas y media en la pista. Contra Gauff necesitó 1 hora y 38 minutos para clasificarse para sus terceras semifinales, en busca de su tercera corona.

Haddad, número 14 del mundo, jugará sus primeras semifinales en un Grand Slam, torneos en los que hasta ahora no había superado más de dos rondas. La brasileña, la primera en meterse entre las cuatro mejores de un Grand Slam en 55 años, se deshizo de la tunecina Ons Jabeur, séptima del mundo, tras remontar su cuatro partido consecutivo en este Roland Garros, 3-6, 7-6(5) y 6-1.

La otra semifinal la disputarán la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 2 del ránking y ganadora del pasado Abierto de Australia, contra la checa Karolina Muchova, 43 del mundo y neófita en estas alturas de la competición en un Grand Slam.

