El Santo HeReje presenta la primera parte de su nuevo disco Paganismo Vol. I

El Santo HeReje es una banda bogotana de rock alternativo que desde 2010 ha

presentado una alineación fluctuante de músicos y una presencia intermitente en la

escena musical colombiana, pero que ha sabido dejar huella en la audiencia que ha

tenido la oportunidad de encontrarlos.

No se sabe bien si es un culto, una secta o una fachada, pero El Santo HeReje aparece

cada tanto tiempo, bota alguna canción que generalmente da de qué hablar, se monta a

unas cuantas tarimas y se vuelve a perder manifiesta Emilio Sánchez, organizador de uno de los recitales de la banda.

Rosa Leyton, comerciante del sector de Chapinero que se encontraba en inmediaciones

del mismo evento manifiesta: "La música que hace esa gente no se siente como bien

intencionada porque no es así chévere normalita, que uno sabe a qué se atiene, sino que

está uno como rumbeándola y de pronto le cambian a uno el chip y se pone toda brincona

y luego toda metálica y después toda plancha o toda aburrida ahí melancólica y así a los

de las generaciones mayores no nos divierte.

Se les escucha hablar de muchas cosas, pero uno no les entiende… De pronto lo hacen

para confundir. Como dice la biblia: Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con

poder, señales y milagros falsos. Nada bueno debe venir de esa vaina. Por ahí andaban

cantando que ojalá se acabara el mundo, y en otra que mírenme como fumo y no me

importa morirme de cáncer, y en otra que a las muchachas les gusta que les hablen feo

en los reggaetones agrega Jessica Vaca, miembro del personal del establecimiento que albergó el evento.

