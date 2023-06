Rusia y la ONU celebrarán consultas para salvar el acuerdo del grano el 9 de junio en Ginebra

Moscú, Rusia y la ONU han acordado celebrar consultas sobre el Acuerdo del grano del mar Negro el próximo 9 de junio en Ginebra, anunció hoy Serguéi Vershinin, viceministro de Exteriores ruso.

“No le vemos futuro, pero continuamos, naturalmente, las consultas con los representantes de la ONU sobre ambas partes de ese paquete de acuerdos firmados en julio del pasado año”, dijo Vershinin, según la agencia Interfax El viceministro de Exteriores ruso precisó que las Naciones Unidas estarán representadas en la capital suiza por la secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan.

El pasado 1 de junio, Rusia comunicó al resto de partes en el acuerdo que va a limitar la exportación de cereal ucraniano mientras no se faciliten sus exportaciones de amoniaco para la producción de fertilizantes a través del país vecino. En concreto, Moscú ha informado de que ha decidido limitar el registro de barcos con destino al puerto de Yuzhny/Pivdennyi, uno de los tres que se utilizan en este acuerdo.

En las últimas semanas, las autoridades ucranianas habían denunciado que Rusia está bloqueando la entrada de buques a ese puerto, el principal del país. Según admite la ONU, Moscú considera prioritaria la reapertura de una tubería para la exportación de amoniaco ruso a través de Ucrania. Durante su reciente gira africana, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, subrayó que “si sigue como está y, por lo que parece, así será, habrá que constatar que (el acuerdo) ya no funciona”.

“El memorándum Rusia-ONU no se cumple. El proceso avanza muy lentamente. No podemos no valorar las acciones de la Unión Europea y sus miembros como un abierto sabotaje de los objetivos marcados en el campo de la seguridad alimentaria”, resaltó.

A mediados de mayo Rusia aceptó prorrogar solo por 60 días dicho acuerdo, decisión que muchos analistas consideraron directamente relacionada con las elecciones en Turquía.

El 18 de marzo, Moscú también prorrogó solo por 60 días el acuerdo, en vez de por los 120 días que proponían Kiev y Naciones Unidas, con el argumento de que no se cumplen los compromisos con la parte rusa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...