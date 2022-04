Miami.- Activistas por los derechos humanos pusieron de relieve este jueves en la conferencia Bitcoin 2022 a las criptomonedas y las tecnologías blockchain como herramientas idóneas a favor de la libertad y de la “independencia financiera”.

Durante la segunda jornada de este encuentro en torno al token digital más famoso que se celebra en el Centro de Convenciones de Miami Beach, en Florida (EEUU), la activista norcoreana Yeonmi Park explicó que en su país no hay propiedad privada y que incluso la palabra “ganancia” está prohibida.

La joven, quien huyó de Corea del Norte a los 13 años y poco después cayó en manos de traficantes de personas, criticó el sistema financiero de Corea del Norte y las políticas económicas del Gobierno de Kim Jong-un en torno a los tipos de cambios, lo que “convirtieron en nada” los ahorros de muchas personas.

En una mesa moderada por Alex Gladstein, de la Human Right Foundation, Park señaló que en su fuga de Corea del Norte, por lo general con la meta de llegar a EEUU, muchas mujeres acaban en China como “esclavas sexuales”, y si llegan a tener hijos el Partido Comunista no reconoce a esos niños y no les otorga un documento de identidad, sin el cual no pueden ir a la escuela.

“Hay una manera en que podemos empoderar a estas mujeres y niños con bitcóin”, manifestó la joven activista.

En esa línea, el activista palestino a favor de la democracia Fadi Elsalameen, señaló que monedas virtuales como el bitcóin son “herramientas de paz”, en especial cuando las instituciones gubernamentales y financieras están envueltas en corrupción, como ocurre en el estado de Palestina, dijo.

“Cuanto más aprendo sobre bitcóin, más me doy cuenta de que si alguien puede ser su propio banco con bitcóin, prefiero usar bitcóin”, señaló, tras explicar lo complicado que resultaría hacer una transferencia internacional a su madre en Líbano.

A su turno, la activista por los derechos humanos Farida Nabourema, de Togo, dijo que “el bitcóin es el dinero de la descolonización”, tras señalar cómo en este país de África occidental, que fue colonia de Francia, la moneda local, el franco togolés, tiene poco valor.

“En 1964 y 1969, el Gobierno francés decidió reducir a la mitad el valor de nuestro dinero”, dijo Nabourema, quien explicó que como resultado de ello “más del 50 % de la población” vive en la pobreza extrema.

Nabourema señaló que se halla desarrollando una campaña para educar a la población africana en torno al bitcóin.

Durante la segunda jornada de la conferencia Bitcoin 2022, un cónclave de cuatro días que permitirá hacer negocios, informarse de las últimas novedades y escuchar a expertos, participaron especialistas como el mexicano Ricardo Salinas, presidente del Grupo Salinas.

El empresario alertó que “la gente más pobre, la gente que no tiene bienes, autos, acciones, van a ser aniquilados” por la inflación.

Estuvo presente también Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos, quien habló sobre la implantación del bitcóin en este país centroamericano, el primero que adoptó esta divisa virtual como moneda de curso legal.

Mayorga participó en representación del presidente de este país, Nayib Bukele, quien por medio de una carta se excusó de no poder asistir a esta celebración del “poder de la libertad” y de la “humanidad”, a causa de “circunstancias imprevistas” que requieren su “plena presencia” en El Salvador.

Asimismo, han subido al estrado del escenario principal atletas de alto perfil como Odell Beckham Jr. y Aaron Rodgers, ambos de la liga profesional de fútbol americano, y la tenista Serena Williams.

“Realmente me gusta, me gustan mucho las criptomonedas, en particular bitcóin, realmente se destaca porque es muy única y diferente”, señaló Williams, quien tiene inversiones en empresas que operan en el mundo de las monedas virtuales.

Organizada por la revista Bitcoin y las marcas alrededor de Bitcoin Inc., esta conferencia tiene como objetivo número uno acelerar la “hiper bitcoinización”, según proclama en su web.

Se trata de un evento que además de conferencia cuenta con un festival de música, una galería de arte y una feria comercial con más de 200 empresas del mundo bitcóin como expositores, así como multitud de convocatorias paralelas.