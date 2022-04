Santo Domingo, (EFE).- El argentino Leonardo Cositorto, director de Generación Zoe, compañía investigada por presunta estafa piramidal, fue detenido en la República Dominicana en ejecución de una alerta de la Interpol, informaron este lunes fuentes oficiales.

El arresto de Cositorto se produjo en la localidad turística de Juan Dolio, en el este del país, según confirmó a Efe un portavoz de la Procuraduría General de la República (PGR) dominicana, que no informó de la fecha en la que se produjo la detención.

Cositorto fue arrestado en ejecución de una orden de la Interpol emitida por Argentina, agregó la fuente, que no aportó más datos acerca de la operación.

El pasado febrero las autoridades argentinas emitieran la primera solicitud de detención contra el empresario, hasta ahora en paradero desconocido, por presuntos delitos de estafa y asociación ilícita.

La firma Generación Zoe se presenta en su página web como una escuela de liderazgo que presta servicios de “coaching ontológico y financiero” mientras invita a invertir en una billetera virtual con un “beneficio asegurado” y ofrece su propia criptomoneda.

Según promocionaba la propia organización, para formar parte de Generación Zoe se requería una inversión mínima de 2.000 dólares, que tendrían un rendimiento mensual del 7,5 %.

A principios de enero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina inició un sumario administrativo contra Generación Zoe por “la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales”.

La CNV recordó que ya había intimado a Cositorto en octubre de 2021 al “cese inmediato” en todo el país de cualquier ofrecimiento público de negociación o de otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general, sectores o grupos determinados.

En diciembre pasado, la CNV alertó a la opinión pública de que Generación Zoe S.A. no era una empresa regulada por ese organismo y tampoco se encontraba en trámite de registro para operar como un Agente de Liquidación y Compensación.EFE

