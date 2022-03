Miami,- “Freda”, la ópera prima de la haitiana Géssica Généus, se ha llevado este sábado el principal premio del Festival de Cine de Miami, el galardón Knight Marimbas, mientras que “Carajita”, de los argentinos Silvina Schnicer y Ulises Porra Guardiola, ganó el Premio HBO al Largometraje Iberoamericano.

Sobre “Freda”, cuya acción transcurre en la actual y convulsionada Haití, el jurado destacó la “fuerte narrativa centrada en la mujer” que volcó en pantalla la también actriz Généus, con el apoyo de “actuaciones excepcionales de actores emergentes”.

“Apreciamos estar inmersos en un lugar que no vemos a menudo en la pantalla, retratado de una manera tan realista pero tierna”, agregó el jurado sobre esta coproducción entre Francia, Haití y Benin, y que ha tenido su estreno estadounidense en Miami.

Por su parte, “Carajita”, que aborda los choques sociales y raciales en América Latina, se llevó el premio en el apartado iberoamericano que patrocina el conglomerado WarnerMedia, el cual además entregó otros premios para cuatro cortometrajes, entre ellos “La mujer de Héctor”, del puertorriqueño Ricardo Varona.

Hatzín Navarrete, protagonista de la cinta “The Box”, y Mari Oliveira, de “Medusa”, ambas en competición, se alzaron con los premios a mejor actor y actriz, respectivamente, por sus “magnéticas actuaciones”, destacó el jurado.

El drama familiar con aires de documental “You Resemble Me”, de la realizadora y periodista Dina Amer, se alzó con el galardón a la ópera prima Jordan Ressler, por su “su audaz descripción de la identidad fragmentada y la desigualdad social a través de su magistral tejido de estilos”, de acuerdo al jurado.

Los tres premios Knight Made in MIA, que se otorgan a cortos rodados en gran parte en el sur de Florida, fueron a manos de, en este orden, “You Can Always Come Home”, del cubano Juan Luis Matos; “In Beauty It Is Unfinished”, del director de ascendencia griega Greko Sklavounos; y “Un Pequeño Corte”, de la realizadora de Miami Marianna Serrano.

Felipe Pérez Santiago, encargado de la partitura musical del largometraje “Amalgama”, del mexicano Carlos Cuarón (“Rudo y Cursi”), se llevó el premio Alacrán de la Música en el Cine.

La comedia romántica “Cariño” recogió el premio del público a mejor cortometraje, mientras que los ganadores a mejor película y mejor documental, según el voto de los espectadores, se darán a conocer luego del cierre del festival, que culminará el domingo.

El Festival de Cine de Miami ha celebrado esta noche su gala de premios, en la que la española Penélope Cruz ha recibido el galardón Precious Gem Icon en reconocimiento al conjunto de su trayectoria, y que ella ha compartido con el director Pedro Almodóvar, por cuyo largo “Madres paralelas” la intérprete ha sido nominada a premio Oscar a mejor actriz.

“Aprovecho cada oportunidad que tengo para agradecer a mi maestro, mi Pedro, a quien le debo mucho en todos los sentidos, no solo como un director que me inspira todos los días, sino porque también tengo mucha suerte de poder llamarlo amigo”, dijo la actriz en un agradecimiento a través de un video emitido en la gala.

Desde el pasado 4 de marzo, más de 120 largos, cortos y documentales de 35 países forman parte de la programación de este año, en la que el cine en español de uno y otro lado del Atlántico ha tenido una importante cuota.

La 39 edición de este festival, organizado por el Miami Dade College, la abrió la española “El buen patrón”, de Fernando León de Aranoa, mientras que la panameña “Plaza Catedral”, de Abner Benaim, ha dado esta noche en el Adrienne Arsht Center de Miami el broche de cierre oficial.

Tanto León de Aranoa como Benaim asistieron a la presentación de sus largometrajes, entre otros muchos directores, actores y productores.