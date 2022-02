Santo Domingo, Hanser Alberto conectó un elevado de sacrificio en la décima entrada para que los Gigantes del Cibao de República Dominicana dejaran en el terreno este martes a los Navegantes de Magallanes de Venezuela, a quienes superaron por 8-7, en la Serie del Caribe Santo Domingo 2022.

Con el triunfo la República Dominicana aseguró jugar en condición de dueño de casa en la semifinal y en caso de llegar a la final, ya que finalizó en el primer lugar de la etapa regular, con marca de 4-1 en cinco juegos.

Con el marcador empatado a siete carreras y un out, Alberto llegó al plato y conectó un elevado de sacrificio al jardín derecho frente a Danny Rondón (0-1), llevando la carrera de la victoria dominicana, en el encuentro de mayor ofensiva en lo que va del clásico caribeño.

El conjunto dominicano atacó al abridor de los venezolanos, Henry Centeno, anotando dos carreras por sencillo de Juan Francisco por el prado derecho remolcador de una vuelta y en esa misma acción ofensiva Kelvin Gutiérrez anotó por error del inicialista Pablo Sandoval.

Los dirigidos por Luis Urueta sumaron una vuelta en el quinto capítulo, por triple impulsador de José Siri, un batazo que pegó de un bote a la pared del jardín izquierdo, para darle ventaja por 3-0 a los Gigantes en ese momento.

Los bates dominicanos volvieron al ataque en el sexto episodio, en el cual pisaron el plato en tres ocasiones, dos de las carreras sumadas por Carlos Paulino, quien fletó un doble por el jardín izquierdo y la tercera por sencillo de Richard Ureña al jardín central.

Los venezolanos, quienes se habían quedado cortos al montar amenazas en el segundo y tercer episodio, rompieron el hielo y ejecutaron un rally de cinco carreras en el séptimo capítulo para colocar la diferencia, por apenas una carrera (5-6).

En ese productivo episodio Niuman Romero conectó sencillo al jardín izquierdo, que llevó la primera a la registradora, Williams Astudillo lo siguió con imparable al jardín central, productora de la segunda anotación de los Navegantes, quienes sumaron dos rayas más por doble Balbino Fuenmayor y registraron la quinta por rodado al segunda base de Pablo Sandoval.

La entrada concluyó en una doble eliminación, cuando Ángel Reyes falló con un elevado a la zona de foul del jardín derecho, el cual fue tomado por el jardinero Henry Urrutia, quien retiró en el plato a Fuenmayor, quien se intentó anotar desde la antesala en la jugada.

Los de República Dominicana intentaron recobrar parte del espacio perdido y luego de uno fuera en la séptima entrada, colocaron corredores en primera y segunda, pero el relevista Gutiérrez falló con fuerte línea al jardín derecho y Francisco se ponchó para terminar con la amenaza.

Los venezolanos vinieron nuevamente con todo en el octavo, logrando tomar la delantera ante el relevista Reymín Guduán, cuando luego de dos outs Astudillo y Danry Vásquez conectaron sencillos remolcadores para que los Navegantes se fueran delante por 7-6.

Los de Quisqueya respondieron en el cierre de esa entrada, luego de una controvertida jugada en la antesala, tras un toque de Ureña que tomó el receptor Anderson De La Rosa y lanzó a la tercera base, donde el árbitro decretó quieto a Gustavo Núñez, quien corría desde la segunda almohadilla, decisión que fue rectificada y que produjo un malestar que llevó a la expulsión de De La Rosa y del dirigente Wilfredo Romero.

Con un out y Núñez en la antesala, Hanser Alberto conectó un elevado de sacrificio al jardín derecho que permitió que Núñez anotara la vuelta del empate.

Los dominicanos tuvieron la oportunidad de irse al frente en ese mismo episodio, cuando tras base por bolas intencional a Robinson Canó, Marcell Ozuna falló con un fuerte batazo al jardín izquierdo.

En la décima primera entrada, como lo establecen las reglas del torneo caribeño, Venezuela inició con un corredor en la segunda base, el cual se movió a la tercera por toque de sacrificio de Alejandro De Aza, pero Fernando Abad (1-0) dominó a Romero con elevado a la inicial y a Vásquez con línea al jardín central, dando paso a escena al batazo ganador de Alberto en el cierre de esta entrada.

Por República Dominicana, Alberto con dos remolcadas y Paulino con dos impulsadas y una anotada, fueron los mejores a la ofensiva.

Por Venezuela, Romero con dos anotadas y una empujada, Astudillo con dos producidas, Fuenmayor con dos impulsadas, fueron los más destacados al bate.

Este miércoles se disputará la semifinal, a la cual República Dominicana jugará ante México.

Anotaciones por entradas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

Venezuela 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 7 161

República Dominicana 0 2 0 0 1 3 0 1 0 1 8 12 0

Ganó: Fernando Abad (1-0)

Perdió: Danny Rondón (0-1).