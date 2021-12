La OMS asegura que los primeros indicios sugieren que la mayoría de los casos de esta nueva variante del COVID-19 son «leves».

La aparición de la variante ómicron ha provocado que los mercados financieros se desplomen y que los líderes nacionales ordenen o amenacen con nuevas medidas destinadas a prevenir la propagación del virus. El mundo parece atrapado en un juego de adivinanzas y todos quieren saber si la ómicron puede vencer a las vacunas actuales del mundo.

Las vacunas y sus refuerzos han contribuido mucho a reducir la transmisión, las enfermedades graves y las muertes. Y hasta que se introduzcan tratamientos antivirales eficaces y se produzcan en masa, las vacunas son la principal línea de defensa frente al nuevo coronavirus.

Si las vacunas siguen siendo eficaces contra la ómicron o no es la «pregunta de los mil millones de dólares», dijo con sorna el primer ministro británico, Boris Johnson, esta semana.

En una conferencia de prensa en Downing Street, Johnson buscó tranquilizar a un público británico alarmado. «Creemos que lo probable es que los refuerzos continúen brindándole protección de algún grado contra las variantes», dijo. Pero agregó: «Tenemos que verificar eso».

Comparativa con la delta Otra pregunta clave que los científicos se apresuran a responder: ¿Es ómicron más letal que su precursora dominante, la cepa delta?

Goldman Sachs, la potencia financiera estadounidense, está tratando de tener en cuenta sus decisiones de inversión y contemplar todos los posibles resultados de la ómicron, desde el peor de los casos de mayor virulencia y la falla de las vacunas hasta la agradable sorpresa de que las vacunas siguen siendo eficaces y resulte que ómicron es más benigna que su precursor.

¿Hay motivos para esperar que esto último resulte cierto? Las voces más optimistas pueden ser difíciles de discernir en medio de pronósticos pesimistas y los anuncios de líderes y gobiernos de nuevas medidas pandémicas.

Optimismo Pero hay algunas razones para tener esperanza.

El miércoles, un funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que los primeros indicios sugieren que la mayoría de los casos de coronavirus ómicron son «leves».

Además, el funcionario dijo que no hay evidencia que sugiera que la eficacia de las vacunas haya sido menor frente a la nueva cepa, pero advirtió que podría haber un mayor riesgo de transmisión más rápida.

El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que a mitad de semana que es demasiado pronto para saber si la ómicron provocará una enfermedad grave.

“No lo sabemos, y es demasiado pronto para saberlo”, aseguró, aunque ofreció algo de esperanza al señalar que «alguna información preliminar de Sudáfrica sugiere que la ómicron no provoca «síntomas inusuales».

Algunos funcionarios y científicos son aún más optimistas que Fauci, y más optimistas que el director ejecutivo de Moderna, el fabricante de una de las vacunas contra el coronavirus, que hizo que los mercados financieros cayeran en picado esta semana con una sombría entrevista con el periódico británico The Financial Times.

«Esto no va a ser bueno», dijo Stéphane Bancel, y agregó que esperaba una caída significativa en la efectividad de las vacunas.

Un hombre muestra un titular de un periódico en Pretoria, Sudáfrica, en la que se confirma la aparición de una nueva variante del coronavirus. SEE ALSO: Variante ómicron: ¿Por qué debería preocupar a América Latina? Pero Ugur Sahin, el director ejecutivo de BioNTech, que desarrolló, con Pfizer, uno de las vacunas más utilizadas en el mundo, sigue teniendo mucha confianza.

“En mi opinión, no hay razón para estar particularmente preocupado. Lo único que me preocupa en este momento es el hecho de que hay personas que no han sido vacunadas en absoluto ”, dijo el martes a The Wall Street Journal.

Instó a la gente a no «asustarse», diciendo que confiaba en que la vacuna Pfizer probablemente continuará ofreciendo una fuerte protección contra cualquier enfermedad grave de ómicron.

“Nuestra creencia tiene sus raíces en la ciencia: si un virus logra un escape inmune, lo logra contra los anticuerpos, pero existe el segundo nivel de respuesta inmune que protege de enfermedades graves: las células T. Incluso como variante de escape, el virus difícilmente podrá evadir completamente las células T ”, dijo.

Añadió la advertencia de que la gran cantidad de mutaciones en el pico de proteína que usa el virus para penetrar en las células humanas podría significar que las vacunas deben modificarse para mejorar su efectividad.

BioNTech está trabajando en una versión mejorada de su vacuna original.

El ministro de salud israelí, Nitzan Horowitz, también agregó una dosis de optimismo el martes, al informar que las primeras indicaciones de laboratorio sugieren que las personas que están completamente vacunadas, especialmente aquellas que han sido estimuladas, también están protegidas contra la variante ómicron.

“En los próximos días tendremos información más certera sobre la eficacia de la vacuna frente a ómicron, pero ya hay margen para el optimismo, y hay indicios iniciales de que quienes se vacunen con una vacuna aún vigente o con un refuerzo también lo serán protegido de esta variante ”, dijo.

¿Qué es la variante ómicron del coronavirus?

“La vacuna es realmente crucial en este momento. Cualquiera que esté expuesto a la variante sin una vacuna se expondrá a un riesgo innecesario ”, agregó.

Otros optimistas señalan los comentarios hechos por un médico sudafricano, quien fue uno de los primeros en sospechar que se estaba propagando una cepa diferente de coronavirus entre sus pacientes. Dijo a los periodistas el domingo que los síntomas de la variante ómicron que había visto eran hasta ahora leves y podían tratarse en casa.

La doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, dijo a Reuters que notó que siete pacientes en su clínica el 18 de noviembre tenían síntomas diferentes de la variante Delta dominante.

Los pacientes solo se quejaban de fatiga extrema.