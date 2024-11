Jorge Volpi: «No hay que confundir mentira con ficción»

México, (EFE).- A propósito de su ensayo ‘La invención de todas las cosas’, que está entre los más vendidos en las últimas semanas en las librerías de México, el novelista Jorge Volpi aseguró que no debe considerarse los relatos de ficción como mentiras.

«No hay que confundir mentira con ficción. La ficción es la herramienta con la que nos enfrentamos a lo real y con la que vamos construyendo verdades parciales. Sí hay una noción de verdad, no hay que identificar como que mentira y ficción son lo mismo», explicó el autor mexicano en entrevista con EFE.

El libro de Volpi (Ciudad de México, 1968) es una erudita reflexión acerca de las ficciones, uno de los temas que obsesiona al fabulador, tratado en algunos de sus libros anteriores, sobre todo en ‘Leer la mente’, génesis de su nueva propuesta.

Durante 665 páginas el volumen publicado por Penguin Random House hace un recorrido de la ficción desde el ‘big bang’ hasta los tiempos modernos en los que la inteligencia artificial amenaza con imponerse.

También sugiere cómo podría ser el futuro, de acuerdo con los científicos.

«Yo creo que en todos los ámbitos, incluido el de la ciencia desde principios del siglo XX, al menos, sabemos que no existen las verdades absolutas, pero eso no implica que no existan la verdad y las verdades parciales. Mientras que la mentira siempre es ficción, la ficción no siempre es mentira», insiste.

Tras las huellas de Kafka

En su nuevo ensayo, Volpi toma a dos figuras relacionadas con la obra del escritor Franz Kafka, una real, su novia Felice Bauer en los tiempos cuando el checo escribió ‘La metamorfosis (1915)’, y el insecto en que se convierte el protagonista de esa novela corta.

El insecto en el que se transformó Gregorio Samsa y la prometida del escritor se encuentran al inicio de la obra y debaten sobre ficción y realidad, a partir de lo cual transcurren ocho capítulos con análisis de cómo vieron la ficción los antepasados del homo sapiens y de qué manera siguió el camino de las historias ficticias.

Como sucede de manera repetida en extensa obra que incluye 15 novelas, entre ellas ‘En busca de Klingsor’, premio Biblioteca Breve de 1999, en ‘La invención de todas las cosas’ Volpi diserta sobre dos de sus pasiones, la ciencia y la música, y analiza las ficciones también desde el punto de vista psicológico.

«Era interesante escribir un libro sobre la ficción en un momento en el que estamos preocupados por el predominio de la mentira, de nuestra época de postverdad, de ‘fake news (noticias falsas)’, de los políticos mintiendo todo el día, sin que eso provoque efectos en sus seguidores», asegura.

Ficciones como pretextos

Jorge Volpi reflexiona sobre las maneras en que los seres humanos se inventan ficciones como pretextos para convencerse a sí mismos de sus razones, lo cual ocurre en política, en casos como el de quienes aborrecen a un dictador de izquierda como Fidel Castro, pero adoran a Donald Trump, un egocéntrico con muchos puntos de coincidencia con el cubano.

«Lo peor que le puede pasar a la humanidad en los próximos años es que Trump volverá a ser presidente. Los seres humanos somos contradictorios y nos creamos ficciones para creer que es coherente odiar a Castro y apoyar a Trump. Si uno estuviera desprovisto de ideología, vería que se parecen mucho», explica.

Al referirse a la política de su país natal, México, el escritor, alguna vez simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, lamenta la falta de liderazgo del expresidente mexicano (2018-2024) y sus delirios de poder, parecidos a los dictadores protagonistas de obras de ficción del siglo XX.

«López Obrador decidió que una mujer, una científica lo sucediera, pero también decidió apabullarla hasta el último segundo, dejándole una situación difícil en todos los sentidos, sobre todo políticos, económicos y desde luego de equilibrios democráticos», sostiene.

Aunque duda de que haya razones para ser optimista acerca del futuro de México, donde la política tiene tintes de ficción, el autor confía en que la presidenta, Claudia Sheinbaum, en algún momento se desmarque de su antecesor, tome el control y con inteligencia saque adelante al país.

-¿Habría que hacer la novela de ficción de México?, se le pregunta a Volpi

Sí, claro, una ficción sobre los años de López Obrador en el poder sería muy interesante, concluye.