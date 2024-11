Abinader condecora a la escritora Rhina Espaillat

Santo Domingo, (EFE).-El presidente de la República, Luis Abinader condecoró este jueves a la poeta y traductora dominico-estadounidense Rhina Espaillat, de 92 años, con la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Caballero.

La ceremonia se realizó en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en el marco de la XXVI Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2024), que tiene lugar desde el pasado 6 de noviembre en la Plaza de la Cultura.

En el acto, la ministra de Cultura, Milagros Germán, valoró la destacada trayectoria y contribución literaria de la intelectual Rhina Espaillat, de 92 años, quien ha publicado, entre otros trabajos, Mundo y palabra/El mundo y la palabra (2001), Oyster River Press

Agua de dos ríos: Poemas, prosa y traducciones (2006), Where Horizons Go: Poems (1998), Rehearsing Absence (2001) y The Shadow I Dress In (2004).

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, leyó el decreto que ordena la condecoración y en el que se destaca la relevancia de la obra de Espaillat y la capacidad de la autora para abordar temas universales desde una perspectiva migrante, ya que emigró a Estados Unidos en 1939.

De acuerdo con un comunicado de Cultura, Espaillat expresó su emoción tras recibir la condecoración, el reconocimiento»más importante» de todos los que ha recibido, entre los que se incluyen el T. S. Eliot Prize y el Richard Wilbur Award.EFE