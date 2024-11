Mateo Morrison, el escritor que plasmó el «dolor» de los dominicanos durante la dictadura

Santo Domingo, (EFE).- Mateo Morrison, el escritor que vio el «dolor» de la gente en República Dominicana durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) y que usó la situación social vivida en su niñez para plasmarla en poesía, recibe un homenaje en la Feria del Libro cinco décadas después de ópera prima.

Esa primera obra, llamada ‘Universalidad del dolor’, está compuesta por una serie de poemas que Morrison escribió de forma escalonada y que reflejan las dificultades que sufrieron los dominicanos hasta el fin de la represión, en 1961, para publicarse en 1973 como una de sus creaciones más importantes.

«Fue un proceso sumamente difícil, había que hacer las cosas clandestinamente, los periódicos no daban acceso a las posiciones que fueran revolucionarias y fue muy difícil», afirmó Morrison a EFE en relación a sus inicios en la literatura, algo que mejoró con «la caída de la tiranía de Trujillo, ya que pudimos escribir y avanzar».

Reconocido revolucionario en la década de 1970 en República Dominicana, Morrison, de padre jamaicano y madre dominicana, ha llegado a ser un escritor de poesía y novela reconocido internacionalmente, con traducciones al chino, coreano, francés, hebreo e inglés.

Al comparar aquella situación con la actualidad, el escritor señaló que «el dolor de los dominicanos no es igual al que había porque era una dictadura», pero dijo que el país caribeño todavía necesita «superar las desigualdades sociales que existen (…) hay muchas necesidades, muchas miserias».

Valorado en República Dominicana como uno de los mejores escritores de la nación por explorar diversos temas sociales, políticos, históricos y culturales, logró su mayor galardón en 2010, cuando recibió el Premio Nacional de Literatura.

Con todo este recorrido, a sus 78 años es homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, donde ha publicado varias de sus obras y han salido ediciones o reediciones de nueve de ellas.

«Que la Feria del Libro esté dedicada en mi honor fue una sorpresa, me he sentido querido, me he sentido admirado, valorado, y por cada sitio que voy siento el cariño, el amor, el respeto la valoración de mi pueblo y eso es lo que más puede valer para un ser humano y para un escritor», explicó en relación al homenaje.

Mateo Morrison, que cuenta en el evento con una sala dedicada exclusivamente a él, tiene a la entrada la frase «Poeta de posguerra», ya que su escritura también refleja lo sucedido en la Revolución del 65, también conocida como la Revolución de Abril.

La Revolución de Abril se produjo cuando fuerzas militares y partidos políticos se levantaron en armas para exigir la vuelta a poder del expresidente Juan Bosch, quien sufrió un golpe de Estado en 1963.

Cuatro días después de iniciada la guerra entre tropas revolucionarias y las leales al Triunvirato que gobernaba el país, Estados Unidos invadió la nación y la revolución se convirtió en Guerra Patria para los constitucionalistas. EFE