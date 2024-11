Olivia Rodrigo actúa el 10 de julio de 2025 en Lisboa en el festival NOS Alive

Lisboa, (EFE).- La artista estadounidense Olivia Rodrigo actuará el próximo 10 de julio en el municipio de Oeiras, área metropolitana de Lisboa, en el marco del festival NOS Alive’25, informó este lunes Everything is New, organizadora del evento.

La cantante y compositora pop, mundialmente conocida por temas como ‘vampire’ o ‘deja vu’, es la primera confirmación del encuentro musical, que tendrá lugar del 10 al 12 de julio en el Paseo Marítimo de Algés.

Olivia Rodrigo, con tres premios Grammy, actuará en Portugal un año después de su paso por Lisboa con motivo de su gira GUTS World Tour, que acompañó a su segundo álbum de estudio, ‘GUTS’ (vísceras, en español), lanzado a finales de 2023.

Su anterior disco, ‘SOUR’, presentado en 2021, fue considerado el mejor disco del año para medios como Rolling Stone.

En su edición de 2024, el festival NOS Alive acogió las actuaciones de artistas de la talla de Dua Lipa, Pearl Jam, Aurora, Arcade Fire y The Smashing Pumpkings.