Karol G dice estar «muy afectada» tras críticas a nueva canción que «se sacó de contexto»

Bogotá, (EFE).- La cantante colombiana Karol G se mostró este lunes «muy afectada» por las críticas recibidas a su nueva canción junto a otras estrellas del reguetón de Colombia, y aseguró que «desafortunadamente, se sacó de contexto la letra», criticada por su sexualización a menores de edad.

«En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender», escribió en una historia compartida en su cuenta Instagram.

La canción ‘+57’, en referencia al prefijo telefónico de Colombia, salió el jueves y participan en ella Karol G, Feid, Maluma, J Blavin, Ryan Castro y Blessd.

La controversia llegó con la publicación de una reseña de la revista Rolling Stone en Español, que alertó que «el aspecto más preocupante de ‘+57’ es su letra. En un momento Feid y Maluma cantan: ‘una mamacita desde los fourteen/Entra a la disco y se siente ki/Mami, estos shots yo me los doy por ti».

También se sumaron voces en redes sociales cuestionando este aspecto, y algunos colectivos feministas recodaron que «esto, en una ciudad como Medellín, con un grave problema de explotación sexual infantil».

El propio presidente colombiano, Gustavo Petro, escribió un mensaje en su cuenta de X en referencia a la polémica considerando que «está bien el debate cultural» y defendió que «hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios».

La respuesta de Karol G

«Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieres y personas que difiere de lo que hacemos», agregó la cantante en sus redes sociales.

También dijo sentir «mucha frustración por la desinformación que se ha dado», después de que circulara un mensaje escrito en su cuenta de X en la que supuestamente hacía referencia a esta polémica y que después fue eliminado, algo que nunca pasó según la artista.

«Me siento muy afectada y me disculpo de corazón», escribió.

Por último, dijo: «Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad».