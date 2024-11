Trump no contará con Nikki Haley ni con Mike Pompeo para su nuevo Ejecutivo

Nueva York, (EFE).- El futuro presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado en redes sociales que no contará con la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Haley ni con el exsecretario de Estado Mike Pompeo en su nueva Administración.

«No invitaré a la exembajadora Nikki Haley ni al exsecretario de Estado Mike Pompeo a unirse a la Administración Trump, que actualmente está en formación», dijo el magnate a través de una publicación en su propia red social, Truth Social.

Sobre ambas figuras, que participaron en su anterior Ejecutivo (2017-2021), Trump añadió que «disfruté y aprecié mucho trabajar con ellos anteriormente y me gustaría agradecerles por su servicio a nuestro país», pero en esta ocasión no tendrán cabida en su Gobierno.

Pompeo parecía contar con más posibilidades de incorporarse a un segundo mandato de Trump, pero el también exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) acabó siendo descartado públicamente por el líder republicano, quien, como ya acostumbró en su primera presidencia, ha empezado a volver a utilizar las redes sociales para desvelar nombramientos.

Pompeo incluso fue considerado como potencial candidato presidencial republicano, pero en abril 2023 anunció que no pugnaría por la nominación del partido, que finalmente acabó ganando Trump con una gran superioridad.

Por su parte Haley, también exgobernadora de Carolina del Sur, sí se postuló en el proceso de primarias republicanas y fue la que más tiempo aguantó en la carrera con Trump hasta acabar cediendo el testigo al verse superada.

Haley no se implicó en la campaña de Trump, pero sí acabó dándole finalmente su apoyo públicamente, a pesar de haberlo criticado duramente durante las primarias del partido.

Medios de EE.UU. ya han reportado los esfuerzos de Trump en los últimos días reuniéndose con candidatos potenciales para servir en su Administración y tenerlos confirmados mucho antes de su toma de posesión como presidente, prevista para el próximo 20 de enero.

