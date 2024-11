Religiosos piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallar en contra del aborto

San José, (EFE).- Grupos religiosos se manifestaron este domingo en Costa Rica para pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que falle en contra del aborto y que «no se deje manipular por grupos abortistas».

Diputados del evangélico Partido Nueva República, representantes de iglesias, feligreses y miembros del llamado Frente Nacional por la Vida, efectuaron la caminata denominada «1 kilómetro por la vida» hacia la sede de la CorteIDH, donde pidieron que los jueces fallen en contra del aborto en el caso de Beatriz contra el Salvador, que está en análisis del tribunal desde marzo de 2023.

Según estos grupos, la CorteIDH celebrará este mes de noviembre una periodo de sesiones en el que podría deliberar sobre el caso de Beatriz para emitir una sentencia que se publicaría en los siguientes meses.

Con pañuelos celestes y pancartas que indicaban «reza por el fin del aborto», «Beatriz, Leilani y Latinoamérica unidas contra la industria del aborto» y «Luchando por los que no tienen voz», los manifestantes caminaron hasta la sede de la CorteIDH.

Según el Frente Nacional por la Vida, si la CorteIDH falla en favor de la despenalización del aborto abrirá las puertas al aborto libre en Latinoamérica y a lo que ese grupo considera «la industria del aborto».

El caso de Beatriz se refiere a una mujer a la que el Estado salvadoreño no permitió interrumpir su embarazo, pese a su estado de salud y que el feto no tenía probabilidades de vida.

Según la demanda contra el Estado, Beatriz había sido diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea y un informe médico de 2013 consideró de alto riesgo el embarazo y posteriormente se diagnosticó que el feto era anencefálico, incompatible con la vida extrauterina.

La representación legal de Beatriz presentó una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró «no ha lugar» la demanda.

El 3 de junio de 2013, Beatriz comenzó con trabajo de parto, fue sometida a una cesárea y el feto anencefálico falleció cinco horas después, detalla la demanda contra el Estado.

La joven salvadoreña falleció en octubre de 2017 a consecuencia de las complicaciones de su estado de salud tras sufrir un accidente de moto.

Por su parte, el Gobierno de El Salvador ha sostenido que los médicos intentaron salvar las dos vidas y en marzo de 2023 publicó un comunicado en el que pidió a la CorteIDH «dar resolución al Caso Beatriz con base en los hechos y no respondiendo a agendas particulares».

La representación el Estado salvador dijo en la audiencia de marzo de 2023 ante la CorteIDH, que despenalizar el aborto por la causal de riesgos de la salud de la madre puede generar acceso libre al aborto en cualquier momento de la gestación.