La Asociación Dominicana de Síndrome de Down realizará una cena benéfica

Santo Domingo, . La Asociación Dominicana del Síndrome de Down (ADOSID), con más de 32 años trabajando incansablemente por la inclusión y el bienestar de las personas con síndrome de Down, invita a su tradicional cena benéfica anual, “El Patio”. El evento se llevará a cabo el jueves 21 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Club del Banco Central.

“El Patio” será una experiencia única que transportará a los asistentes al corazón de España, con una velada llena de sabor, música y cultura, donde disfrutaran de una exquisita gastronomía española, música en vivo y una emocionante demostración de flamenco a cargo de Leslie Ricardo y su Escuela de Danza junto a los talentosos bailarines del cuerpo de baile de ADOSID. Además, habrá sorteos con increíbles premios para todos los presentes.

Los fondos recaudados durante esta noche especial serán destinados a continuar desarrollando el Centro Educativo Integral ADOSID, garantizando así la prestación de servicios de calidad y oportunidades para las personas con síndrome de Down y sus familias.

Al adquirir tu entrada en el 809-537-0410 o en el correo electrónico [email protected] , no solo estarás disfrutando de una noche inolvidable, también estarás contribuyendo a una noble causa. Actualmente ADOSID, atiende a más de 150 usuarios desde los 45 días de nacidos hasta su adultez.

Sobre La Asociación Dominicana de Síndrome de Down (ADOSID).- Somos una Institución sin fines de lucro fundada el 19 noviembre del 1992, aprobada por decreto presidencial el 24 de diciembre del 1993. ADOSID nació gracias al empeño de un grupo de padres que comprenden que solo uniendo sus esfuerzos pueden mejorar la condición de vida y optimizar el desarrollo físico, intelectual y emocional de las personas con síndrome de Down. Nuestra misión es proporcionar los servicios necesarios para el completo desarrollo de las personas con síndrome de Down, en todas las etapas de sus vidas, logrando así el mayor nivel de autonomía e independencia posible. Conjuntamente, empoderar a las familias para el acompañamiento vital de sus hijos e hijas, siempre respetando los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).