Diego El Cigala, convencido de que prevalecerá la verdad, según abogado dominicano

Santo Domingo, (EFE).- El cantaor Diego El Cigala, que ha sido juzgado en España por presuntos malos tratos a su expareja Dolores Ruiz Méndez, conocida como Kina Méndez, está «convencido de que la verdad va a prevalecer», afirmó este jueves a EFE el abogado dominicano Marcelino Ozuna, quien ha actuado como testigo de la defensa.

«Estamos esperanzados de que habrá sentencia absolutoria, que no ha cometido los ilícitos de los que ha sido imputado (…). Estamos convencidos de que nuestros argumentos son sólidos (…). La verdad va a prevalecer, confiamos en la administración de justicia», indicó.

De Diego El Cigala, para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel, «se pueden decir muchas cosas, pero no es un maltratador», según Ozuna, quien no actúa en este caso como su abogado, sino que el cantante ha contado en España con un letrado.

Según Ozuna, «conozco a la persona y sé que es incapaz» de lo que se le acusa, por lo que el cantaor «va a salir por la puerta ancha» y no va a recibir la «sentencia draconiana» que se pide contra él.

El Ministerio Público atribuye al artista un delito de violencia habitual y cuatro de maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, en relación a su expareja quien, de acuerdo con la Fiscalía, relata «episodios concretos con detalles concretos», en los que desde 2017 en adelante se produjeron insultos, amenazas y agresiones físicas en España o República Dominicana, donde el artista reside.

Durante el proceso en Jerez de la Frontera (Cádiz, sur de España), el cantaor negó haber maltratado a la que fuera su pareja y atribuyó su denuncia a los supuestos celos de ella.

Mientras, su exmujer, con quien tiene dos hijos, relató el «infierno» que vivió con el artista para quien, dijo ante el juzgado, ella era «un cubo de basura» y tenía «la culpa de todo lo que le pasara».

En 2021 Diego El Cigala, quien también tiene nacionalidad dominicana, fue detenido en Madrid después de que Kina Méndez denunciara en comisaría al cantante por daños físicos y psicológicos, pero quedó en libertad a la espera de juicio.

