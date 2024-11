‘Entierra a tus muertos’, una apocalíptica cinta lleva a Tokio el recuerdo de la pandemia

Tokio, (EFE).- ‘Enterre Seus Mortos’ (Entierra a tus muertos), del director brasileño Marco Dutra, compite por el gran premio del Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF), que concluye este miércoles en la capital japonesa, en una cinta apocalíptica que refleja la experiencia de su director en la pandemia.

«Siempre me gustó la obra original, pero entonces comenzó la pandemia y se volvió muy personal, porque estábamos aislados, enfermando, perdiendo gente, viendo cuerpos amontonados en Brasil. Hubo un momento en que pensé que no podía escribir esto, pero estoy feliz de haberlo hecho», explica Dutra en una entrevista con EFE con motivo de su primera visita a Japón para dar apoyo a la cinta.

El director, de 44 años y nacido en São Paulo, es un de las voces latinas más relevantes en el género del terror y es conocido también por ‘Los buenos modales’ (2017), ‘Cuando yo estaba vivo’ (2014) o ‘Era el cielo’ (2016), su única cinta en español y realizada en Uruguay.

Esta última, con la actuación de Chino Darín, también compitió en la selección oficial de la edición 29 del TIFF, aunque Dutra no pudo acudir entonces a Tokio.

En ‘Enterre Seus Mortos’, Dutra adapta la novela del mismo nombre de Ana Paula Maia (Río de Janeiro, 1977) y que sigue a uno de sus personajes clásicos: Edgar Wilson, un hombre atormentado que ha vivido rodeado de muerte y se enfrenta ahora al inminente fin del mundo.

Dutra se toma algunas licencias con respecto a la novela, que dijo fueron bienvenidas por su autora, y donde un misterioso apocalipsis amenaza la vida de los habitantes de la ciudad ficticia de Abalurdes, donde los animales mueren a millares y una secta de reciente creación aprovecha la desesperación de sus ciudadanos.

«El hecho es que el mundo estaba mal y yo me sentía mal y estaba escribiendo una película sobre el fin del mundo, así que todo era un poco pesado y negativo, pero estoy feliz de haberlo completado», añade el cineasta.

Dutra considera que al poder presentar la película ante la audiencia hay una sensación de «enfrentarse a los demonios, de ir al infierno y regresar, además de todo el aprendizaje».

La cinta tuvo su estreno oficial en Festival de Cine Fantástico de Sitges, el más prestigioso en su especialidad, que se inauguró el 3 de octubre en la ciudad española homónima, y del que Dutra ya es un habitual tras haber mostrado sus filmes allí en tres ocasiones.

La religión

Mientras que en la novela original es la religión evangelista la que cobra importancia durante el fin del mundo, Dutra opta por cambiar este detalle e inventar un nuevo culto, el soroche -mismo nombre que recibe el mal de montaña-, con el fin de no apuntar a ninguna creencia en concreto.

«A veces las creencias religiosas generan mucha exclusión, no tengo un mensaje concreto sobre esto, pero creo que tenía sentido incluirlo en la película», explica el director, quien también incluyó un diálogo en la misma en el que un personaje dice que «incluso en el fin del mundo han tenido tempo de crear una nueva religión».

Otras cintas latinas en competición

Además de la brasileña, también compiten este año en la sección oficial la colombiana ‘Adiós al amigo’, de Iván D. Gaona, la portuguesa ‘Os Papéis do Inglês’ (Los papeles del inglés), de Sérgio Graciano, y la francesa ‘À Son Image’ (A su imagen), del francés Thierry de Peretti, entre otras.

‘Adiós al amigo’, basada en la guerra civil de Colombia de 1902 (Guerra de los Mil Días), es un ‘western’ histórico sobre el perdón y la reconciliación, que muestra la memoria política y bélica de la nación desde el punto de vista de campesinos convertidos en soldados y que son reclutados contra su voluntad.

La 37 edición del TIFF, que concluye este miércoles, contó como presidente del jurado con el actor hongkonés Tony Leung, aclamado por cintas como ‘A City of Sadness’ (‘Ciudad doliente’ en español, 1989) o el filme de Won Kar-wai ‘In the mood for love’ (‘Deseando amar’, 2000) y ‘2046’ (2004), de Chow Mo-wan.

Edurne Morillo