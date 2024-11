Irune Dorado: «Fue un viaje muy bonito, hemos aprendido mucho más que jugar al fútbol»

Santo Domingo,(EFE).- La mejor jugadora de la final del Mundial Sub-17, Irune Dorado, destacó después de que la selección española perdiera en los penaltis ante Corea del Norte que «ha sido un viaje muy bonito» y que han aprendido «muchas más cosas que jugar al fútbol».

«Estoy muy contenta, ha sido una final muy competida, hemos hecho todo lo posible, pero no ha podido ser por los penaltis», dijo la centrocampista a los medios después de que España no pudiese conseguir su tercer título mundial de la categoría consecutivo.

Con respecto al público, que prácticamente llenó el estadio Félix Sánchez de Santo Domingo (18.410 espectadores) y animó incondicionalmente a España, Dorado señaló que el equipo tenía a sus familias en la gradería y eso «da un plus y un aliento extra».

Por otro lado, Emma Segura, quien anotó uno de los penaltis de España en la tanda final, aseguró que «es un orgullo llevar la camiseta de tu país», ya que «representar a tu familia y a tanta gente significa todo».

Al valorar el partido, explicó que el resultado no fue el esperado, pero que hicieron un partido muy bueno.

«Somos las segundas del mundo, hay que valorarlo, y de aquí hacia arriba, no queda otra», concluyó.

Corea del Norte conquistó este domingo el mundial celebrado en República Dominicana, al imponerse por 4-3 a España en la tanda de penaltis, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario.

De esta forma, Corea del Norte consiguió su tercer título de la categoría, en un año en el que también ganó el Mundial Sub-20 de Colombia.

