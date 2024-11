ANEIH y Consejo Directivo del PNC exhortan a empresas a continuar promoviendo cultura de calidad

Auri Andújar y César Nicolás Pénson, hicieron entrega, junto al ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, la VI edición del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana, (PNC), destacando la trascendencia del informe de retroalimentación que puede guiarlos en su camino hacia la excelencia.

Santo Domingo, D.N. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Euri Andújar, consideró que el Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana, (PNC), implica en sí mismo una herramienta poderosa para todas las empresas participantes, en virtud del informe de retroalimentación que estas reciben durante el proceso que puede guiarlos en su camino hacia la excelencia.

El Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado (PNC), representa el resultado de un riguroso proceso de evaluación, basado en modelos de referencia globales que promueven la mejora continua y el liderazgo empresarial.

Afirmó, que el solo hecho de ser valorado en este máximo reconocimiento a la gestión de calidad y excelencia de las empresas nacionales dedicadas a la producción de bienes y servicios, puede marcar una gran diferencia en la imagen empresarial.

<< Y en el caso de las micro y pequeñas empresas, que constituyen ejemplo de innovación y resiliencia, este tipo de reconocimientos genera confianza a los clientes y socios.

Los criterios del dirigente empresarial fueron externados durante una alocución formulada a propósito de encabezar la ceremonia de entrega de la VI edición del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana, (PNC), junto al presidente del Consejo Directivo del PNC, el Ing. César Nicolás Pénson, efectuado el 31 de octubre, en el Auditorio de la Universidad Pedro Henríquez Ureña, UNPHU.

La entrega de la sexta edición del galardón, oficializado por el Decreto No. 141-13 del Poder Ejecutivo, integró asimismo la participación del ministro de Industria, Comercio y MiPymes, Ing. Víctor Bisonó Haza.

En su discurso de apertura, Andújar invitó a las empresas participantes a utilizar los informes para autoevaluarse, identificar fortalezas y áreas a mejorar. << El solo hecho de participar en el certamen es ganancia en sí misma, por tanto, motivamos a aquellos que no han obtenido el premio en esta edición, a seguir trabajando en pro de ese objetivo, su esfuerzo y dedicación no pasan desapercibidos, y les exhortamos a no desanimarse >>, proclamó.

Por su parte, el Ing. César Nicolás Pénson, en su alocución, exhortó a continuar promoviendo una cultura de calidad, particularmente al equipo evaluador y al jurado, a quienes valoró como pieza clave en el proceso de garantizar que el premio mantenga los más altos estándares y criterios técnicos rigurosos, en busca de que las empresas premiadas representan lo mejor de la calidad nacional.

<< Hoy celebramos a las empresas que han alcanzado la excelencia, pero también recordamos que este es un camino continuo que todos debemos recorrer juntos, con la calidad como nuestra guía>>, señaló Pénson.

Al tiempo de añadir << también extiendo mi gratitud a las instituciones colaboradoras que han estado a nuestro lado, así como a nuestro más comprometido colaborador el Ministerio de Industria Comercio y MiPymes, que desde el día 0 de esta 6ta edición has estado trabajando junto a nosotros, sin dejar de mencionar y reconocer el trabajo del Consejo del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado, 32 instituciones del sector educativo, gremios empresariales, y el sector gubernamental, cada una un ente fundamental en el desarrollo de esta iniciativa >>, apuntaló finalmente el director del Premio.

La Cooperativa Vega Real se alzó con el Gran Premio a la Gran Empresa, en el renglón Servicio, y el premio a la Trayectoria Empresarial, lo obtuvo Noris Perelló Abreu, fundamentado en su ejemplo empresarial enmarcado en la familia Perelló, importantes empresarios de Baní, provincia Peravia, destacados en la sociedad dominicana como emprendedores, generadores de empleos y de riqueza social.

El Reconocimiento Póstumo a la Trayectoria Empresarial, fue otorgado al señor Roberto Serrano Oms, empresario dedicado a la actividad agrícola, al desarrollo de tecnologías para incrementar la producción del campo y en la industrialización de rubros agrícolas que permitieron la producción y comercialización de marcas tan importantes como La Famosa, Jajá y otras.

Galardonados:

En la categoría Premio a la Calidad Pequeña Empresa, renglón Servicio, fueron galardonadas, Jiménez Peña, Macros Consulting y Gestiones Sanitarias Ambientales, en la cualidad Bronce; mientras que LatAm Bionergy Dominicana, obtuvo Plata.

Asimismo, en la categoría Premio a la Calidad MicroEmpresa, renglón Servicio, fueron galardonados, ORC o. Rojas & Consultores, Sostenibilidad 3Rs&Es, Gestión de la Calidad en la Construcción, y E & E Consultores y Asesores, en la cualidad Plata; en el renglón Industria, la empresa Gingerly, en Bronce.

En la categoría Premio a la Calidad Gran Empresa, renglón Industria, fueron reconocidas, Laboratorios Antillano Edmar, en Bronce; Metaldom, en Plata, y Tinflex, en la cualidad Oro.

En la categoría Premio a la Calidad Gran Empresa, renglón Servicio, fueron premiadas las empresas Marítima Dominicana, IQtek Solutions, y Read & Compañía, en la cualidad Plata; en tanto que Autocamiones, obtuvo la cualidad Oro.

La escogencia, que según sus directivos estuvo muy reñida, estuvo bajo la responsabilidad de un jurado conformado por los señores, Eric Moreno; Fantino Polanco; Hadeline Matos; Isabel León de Bisonó; Jandy Garrido Severino y José Rafael Espaillat. También Jesús Gilberto Concepción; Julissa Almonte Espaillat; Laura Del Castillo; Maira Margarita Morla; Rafael José Mateo Comprés; Rolando M. Guzmán y Walker Sterlin.

En calidad de empresas patrocinadoras, concurrieron La Fabril; Altice Dominicana; Infotep; Autocamiones; Reid & Compañía Real; MICM; Codoca; Grabo Estilo; Pintura Tropical; Oliver & Oliver; Prodominicana y Proindustria. Asimismo, El Nuevo Diario, Revista Mercado y el semanario el Dinero. También las entidades bancarias Banco Central; Banco Popular, Banco BHD; Banco de Reservas y la Cooperativa Vega Real.

Además de los representantes de los patrocinadores, colaboradores, jurados, evaluadores y miembros, se dieron cita figuras del quehacer económico, empresarial y social del país, así como funcionarios del tren gubernamental y autoridades del ámbito académico, entre otros.