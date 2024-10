Vuelve andando para no abandonar su casa en uno de los pueblos inundados en España

En una entrevista con EFE, María relata que en Alfafar no tienen luz, agua ni gas, y siguen «incomunicados». Ella y su familia caminaron casi 10 kilómetros con maletas para llegar a casa de su suegra, ya que uno de sus hijos fue directo a casa al salir del colegio.

«Ha sido una catástrofe. Desde las once de la noche estábamos pendientes de poder salir de casa. El agua estaba a un palmo y nos planteamos sacar los coches, pero el agua ya venía muy fuerte. En tres minutos subió a metro y medio, y si me llego a meter en el garaje, no lo cuento,» relata.