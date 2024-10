Un bombero venezolano en la zona cero del temporal en España: «No hay más terror que este»

Carlos Rosique

Paiporta (España), (EFE).- José Luis, un bombero voluntario venezolano que se mudó a la localidad española de Torrent, ha pedido ayuda y voluntarios para que lleguen a Paiporta. «No hay más terror que este», ha afirmado desde la «zona cero» de las inundaciones en España estos días, donde han muerto decenas de personas.

«Hay muchas emergencias menores en las que podemos ayudar, como ahora mismo haciendo accesibles estas calles», ha explicado a EFE José Luis en la calle Maestro Serrano de Paiporta, en la que trata de sacar el lodo incrustado de las avenidas.

Paiporta, en plena área metropolitana de Valencia, es uno de los municipios más afectados por la dana, con al menos 45 víctimas mortales.

«Tanto Halloween que quieren y no pueden venir a ese terror a unos kilómetros y ahorrarse así las máscaras…», comenta el bombero voluntario, que tuvo que salir de Venezuela y que actualmente tiene una empresa de piscinas en Torrent.

Una tragedia

Sostiene que aunque vive en Torrent, ha intentado convocar a todos sus empleados para que lleguen a Paiporta a ayudar en esta tragedia, que se ha cebado con la localidad valenciana.

«Ayer tuvimos que sacar un chaval de 25 años que había fallecido porque no pudo salir y se le cayó toda la casa encima», lamenta el hombre, portugués de nacimiento pero que con solo 1 año se mudó a Venezuela.

No obstante, incide en que ya vivió una catástrofe así en Vargas (Venezuela), sobre el año 2000, cuando pasó «tres días sin comer ni dormir y al llegar a casa no podía estabilizar las emociones».

Así, recalca que apenas ha dormido dos horas pero que ha podido volver con su hijo, un adolescente, después de que este martes ayudara a subir medicamentos a personas dependientes que no han podido salir de sus casas.

José Luis pide la ayuda de todos los voluntarios posibles y, sobre todo, que no se compren objetos que no sean necesarios, porque cuando fue este miércoles a la tienda de Torrent para comprar cuerdas, apenas había por los regalos de Halloween. «¿No pueden venir a este terror y ahorrarse las máscaras?», se pregunta.