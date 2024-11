En vivo: Kamala Harris en Las Vegas para hablar sobre el futuro de las elecciones, acompañada por JLo y Maná

Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris se encuentra en Las Vegas, Nevada, donde se dirigirá a los votantes sobre lo que está en juego en las próximas elecciones. El evento contará con la participación de invitados especiales, incluyendo a la icónica cantante Jennifer Lopez (@JLo) y la famosa banda Maná (@manaoficial), lo que promete atraer a una multitud entusiasta.

Harris tiene previsto abordar temas cruciales como derechos reproductivos, la economía y la justicia social, subrayando la importancia de la participación ciudadana en el proceso electoral. “Es fundamental que cada voz sea escuchada en esta elección”, declaró Harris. “Estamos luchando por el futuro de nuestra democracia y el bienestar de nuestras comunidades”.

Los asistentes podrán sintonizar el evento en vivo, que busca movilizar a los votantes y fomentar un diálogo sobre las prioridades que definen esta contienda electoral. Con el respaldo de figuras influyentes del entretenimiento, el evento se anticipa como un punto focal en la campaña de Harris en Nevada.

La vicepresidenta espera inspirar a una nueva generación de votantes a involucrarse y hacer oír sus voces en un momento crítico para el país.

Vice President @KamalaHarris is in Las Vegas, Nevada to speak about what is at stake in this election. Special guests @JLo and @manaoficial. Tune in. https://t.co/ALmcgMxgWJ

— The Democrats (@TheDemocrats) November 1, 2024