Juanes comparte un video donde sorprende a una fan y canta con ella desde su vehículo

Miami, (EFE).- El cantante colombiano Juanes sorprendió a una fan que cantaba a gritos en un auto uno de sus éxitos cuando, sin dudarlo, el músico bajó la ventanilla de su vehículo y se puso a cantar con ella, quien vivió un momento de euforia tras reconocer, pasados unos segundos, que se trataba de su ídolo.

La divertida escena captada en video desde el auto de Juanes se produjo este fin de semana a la salida de un concierto del colombiano en Oklahoma, mientras regresaba a su hotel.

El simpático video muestra a una chica en el asiento del copiloto cantando a voz en grito ‘Es por ti’, momento en que Juanes decide sorprenderla y le dice al conductor del automóvil en que viaja que pare cerca de ella.

«Espera, espera, ella no sabe que estoy acá», dice al bajar la ventanilla y ponerse a cantar con ella, quien al principio no parece reconocerlo.

Pero unos segundos después, cae en cuenta de que es Juanes, y vive un momento de euforia desatada.

Exclama con incredulidad varias veces «¡ Ay Juanes, por favor. No me lo puedo creer, no lo puedo creer. Ay Dios mío!», y sale del vehículo para abrazarlo.

Entonces Juanes, muy amable y divertido con la escena, la abraza desde su asiento, accede a sacarse una foto con ella y hasta le permite que le bese la mano con cariño y emoción.

«Gracias a todos mis fans!!! Los AMO», escribió Juanes en la red social donde publicó el video.